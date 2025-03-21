Патриотизм и трудолюбие должны прививаться с детства

Он отметил, что, следуя содержанию программы, воспитательный процесс в организациях образования проводится методами, ориентированными на ценности и компетентность. Усвоение ценностей происходит посредством охвата познавательных, практических и эмоциональных компонентов с учетом возрастных особенностей детей. В соответствии с этим определяются, в частности, тематика и содержание классных часов, внеклассных мероприятий.

Акцент также будет сделан на повышении квалификации классных руководителей и дальнейшем укреплении работы с учащимися и родителями. Для этого уже в 6 800 школах открыты центры педагогической поддержки родителей.

Едил Оспан подчеркнул: единая воспитательная программа «Адал азамат» – долгосрочный документ, имеющий стратегическое значение национального характера. А потому она будет иметь несколько этапов реализации.

Основным механизмом программы «Адал азамат» станут системные шаги. О них подробнее проинформировал директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Ерлан Калмаков.

Сюда, к примеру, входит организация нацио­нальных игр – тоғызқұмалақ, альчики, пять камешков – для учащихся во время школьной перемены. Мелодии кюев вместо школьного звонка способствуют культурному развитию, а исполнение гимна в начале каждой учебной недели призвано укрепить дух патриотизма. Каждый месяц на системной основе проводятся мероприятия по профилактике вредных привычек. Систематизирована внеурочная воспитательная работа по проектам. К примеру, в рамках проекта «Қамқор» и акции «Таза Қазақстан» свыше 3 млн школьников страны приняли активное участие в субботниках, посадив около 2,1 млн саженцев.