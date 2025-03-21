Патриотизм и трудолюбие должны прививаться с детства
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Напомним, в 2023 году в Казахстане в пилотном режиме была внедрена программа «Біртұтас тәрбие», направленная на формирование у детей и молодежи таких ценностей, как патриотизм, честность, единство. На IV заседании Национального курултая Глава государства поддержал предложение назвать эту программу по-новому – «Адал азамат». Как именно принципы программы будут претворяться в жизнь, рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан в ходе круглого стола, прошедшего в Службе центральных коммуникаций.