Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания

Костанайская областная детская больница уже четыре года подряд не сходит с новостных лент как региональных, так и республиканских СМИ. Поводы, в общем-то, не самые радостные: то многострадальный ремонт, который тянется уже четыре года подряд и конца и края ему по-прежнему не видно, то многомиллионные долги, из которых детский стационар не может вылезти на протяжении многих лет, то теперь разорение подрядчика, снабжающего учреждение горячим питанием.

Ситуация критическая. Костанайская детская областная больница задолжала поставщику более 50 млн тенге. Если дело не сдвинется с мертвой точки, подрядчик может прекратить «кормить» стационар, и в итоге дети, которые нуждаются в медицинской помощи, останутся без горячих завтраков, обедов и ужинов, что равносильно ЧП.

– 5 апреля 2024 года мы заключили договор с Костанайской областной детской больницей по услугам питания. Работаем добросовестно, ни разу не было в нашу сторону жалоб ни со стороны руководства больницы, ни со стороны ее пациентов. Но вот столкнулись с такой проблемой, что у детского стационара Костаная образовалась перед нами большая задолженность – 54 миллиона тенге. В начале августа они оплатили нам пять миллионов и еще столько же поч­ти неделю назад, но основной долг по-прежнему огромный. И он продолжает расти. Из-за этого на нашем предприятии сложилась напряженная обстановка: появилась задолженность по налоговым платежам, а также перед поставщиками, которые снабжают продуктами, – мы же не производим их сами. Так вот, мы боимся, что они вообще перестанут нам делать поставки. И тогда мы не сможем организовывать горячее питание для стационаров, – разъяснил ситуацию замдиректора ТОО «Строй Сервис Эксперт» Мейрам Кудайбергенов.

Куда только ни обращалась подрядная организация с просьбой помочь в решении проб­лемы – и в акимат, и в прокуратуру, и в облздрав, и даже в Антикор, но в ответ получали сплошные отписки. Тогда пос­тавщик питания отправил руководству Костанайской областной детской больницы досудебную претензию. Но вопрос так и завис в воздухе.

Дело в том, что медучреждение погрязло в очень больших долгах. Стационар должен не только поставщикам питания, но и пос­тавщикам других услуг, и даже государству. На сегодняшний день кредиторская задолженность составляет 600 млн тенге, треть этой суммы – за лекарства и медизделия, 150 млн тенге – неуплаченные налоги, а также коммунальные и другие услуги.

В больнице уже провели оптимизацию – сократили заработную плату главврача и его заместителей на 25%, убрали все премии и надбавки, но это не спасает ситуацию.

– Я принял больницу в конце 2022 года с кредиторской задолженностью 595 миллионов тенге. То есть мы как можем, так и удерживаем эту кредиторку. Она у нас практически не растет. У нас по чуть-чуть собираются деньги, мы сразу стараемся зап­латить именно за питание, потому что в больнице главное – это медикаменты, питание и коммунальные услуги. На сегодняшний день мы даже не можем оплатить ОСМС за своих сотрудников, и их отказываются принимать в поликлиниках города. Мы не можем и пенсионные отчисления произвести. И опять-таки нашим сотрудникам, особенно вновь прибывшим врачам, которых мы с таким трудом сюда привлекаем, отказывают в получении ипотечного займа, – озвучил положение дел главврач ГКП «Костанайская областная детская больница» Нурлан Ержанов.

Оказалось, что вся загвоздка в фонде социального медицинского страхования – единственном источнике финансирования Костанайской областной детской больницы. ФСМС задолжал медучреждению за май, июнь, июль и август. В общей сложности накопилось более 500 млн тенге, то есть практически столько же, сколько и сос­тавляет кредиторка детского медучреждения.

Счета Костанайской областной детской больницы ФСМС не оплачивает вовсе не из-за отсутствия денег, а из-за ошибок информационной системы, которую Минздрав внедрил в этом году.

– Первые четыре месяца мы оплачивали счета медучреждений на бумажном носителе. С мая начала работать информсис­тема, в которой имеются ошибки, не пропускающие документы некоторых медучреждений. Мы не можем сами сесть и вручную исправить эти ошибки. Этим занимается Минздрав. А вообще, такая проблема существует по всей респуб­лике, – заявила руководитель отдела планирования, анализа и прогнозирования медпомощи КОФ ФСМС Айсулу Абишева.

Однако руководство ТОО «Строй Сервис Эксперт» уверяет, что «кормит» медучреждения в Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Но проблемы с финансированием имеются только в Костанае.

Возможно, это связано с тем, что у местного детского стационара нет возможности зарабатывать дополнительные средства, оказывая платные услуги.

– Мы можем провести какие-то анализы, но их стоимость в пределах 500 тенге. Ну тысячу детей мы примем за год, заработаем 500 тысяч тенге. Поверьте, это вообще никак не отразится на нашей кредиторке, – разводит руками Нурлан Ержанов.

Надо сказать, что решить денежный вопрос костанайской областной детской больницы пытались неоднократно на разных уровнях. Дважды средства запрашивали в бюджете, и дваж­ды эта просьба была отклонена. Просили и ФСМС провести оплату за май, июнь, июль и август, как раньше, в ручном режиме. И снова отказ. При этом фонд медстрахования не принимает претензии детской областной больницы, поскольку не является подсудным органом. А тем временем из-за просрочек с платежами из ФСМС долги медучреждения растут в геометрической прогрессии. К примеру, за несвоевременную уплату коммунальных услуг детская областная больница уже проиграла несколько судов, и ей выставили пеню в размере 7 млн тенге. Но, похоже, это так и останется головной болью руководства детского стационара.

А о чем думает и на что рассчитывает профильное министерство, внедряя подобные новшества, не обкатав их для начала в пилотном варианте?