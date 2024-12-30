Павлодарский врач оказал помощь в самолете рейса Ташкент - Астана

Фото: пресс-служба МЗ РК

29 декабря на рейсе из Ташкента в Астану произошел экстренный случай - одной из пассажирок стало плохо. В этот момент на борту самолета находился врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов, который незамедлительно оказал помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По словам карагандинского блогера Дениса Денски, его друг, находившийся на борту, рассказал, что врач не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя её состояние.

«Крупно повезло, что он был рядом и помог!» — отметил блогер в своем Instagram-аккаунте.

Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь.