Павлодарский врач оказал помощь в самолете рейса Ташкент - Астана

Пассажирке самолета помог случайный попутчик, оказавшийся врачом
29 декабря на рейсе из Ташкента в Астану произошел экстренный случай - одной из пассажирок стало плохо. В этот момент на борту самолета находился врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов, который незамедлительно оказал помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
По словам карагандинского блогера Дениса Денски, его друг, находившийся на борту, рассказал, что врач не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя её состояние.
«Крупно повезло, что он был рядом и помог!» — отметил блогер в своем Instagram-аккаунте.
Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь.
«Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь. Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы», – отметили в Минздраве.