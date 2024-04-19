Паводки в РК: в районах Актюбинской области готовятся к строительству домов

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким области Асхат Шахаров посетил пострадавший от паводка Кобдинский район, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Актюбинской области

В районном центре – селе Кобда - глава региона ознакомился с проектами и осмотрел территорию, на которой будут построены новые жилые дома для граждан, оставшихся без крова из-за разрушительного воздействия природной стихии.

Как доложил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев, на сегодня в селе подготовлено 69 земельных участков для строительства жилья.

«В Кобде не подлежит восстановлению 121 дом. 16 строительных компаний изъявили желание построить здесь новые дома. Они уже поставляют в село технику, строительные материалы. В дальнейшем количество стройкомпаний увеличится. В целом на данный момент в районах области уже готовы начать строительство 172 домов, в том числе 69 домов в селе Кобда. По типовым проектам будут построены здания площадью 80 и 100 квадратных метров. Кроме того, жители района выражают свои намерения по приобретению готового жилья», — сказал Ержан Муздыбаев.

По его словам, подрядные организации вскоре начнут строительство 40 домов в Уилском районе и 10 - в Темирском районе. Кроме того, в Айтекебийском районе готовы начать работу 3 организации. В селе Жагабулак Мугалжарского района также будут построены новые жилые дома. Пока все строительные компании начинают работы за счет собственных средств.

В ходе встречи с представителями стройкомпаний, аким области Асхат Шахаров поручил им выполнять все работы своевременно и качественно. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий за инициативу о вложении собственных средств в строительство домов, отметил, что местные исполнительные органы оказывают и будут оказывать всестороннюю поддержку.

«По поручению президента сегодня меценаты, граждане, у которых есть возможность, подключаются и протягивают руку помощи регионам. Они закреплены и за нашей областью, участвуют в финансировании проектов. В ближайшие два месяца все строительные работы должны быть завершены. Мы создаем условия для своевременной доставки, а также доступности строительных материалов, а вы должны сдать жилье качественно и своевременно. Необходимо максимально быстро создать условия для тех, кто остался в паводок без жилья», - сказал Асхат Шахаров.

#Актюбинская область #паводки #Кобда #строительство

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