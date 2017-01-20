Статьи Пельмени от дяди Пети Александр Кузенный, Акмолинская область

Второе и третье места в Казахстане среди юниорок... Такой успех пришел всего за 2,5 года его работы общественным тренером. Кстати, на газетном снимке Петр Булка, он же дядя Петя, запечатлен вместе с серебряным призером по боксу Мадиной Жумабай. К спорту мы еще вернемся, поговорим о делах предпринимателя.



Полуфабрикатный бизнес был одним из первооткрывателей на нашем потребительском рынке. Место под солнцем в нем завоевали пельмени. Этим продуктом вначале торговали на улицах, развозили по домам и предприятиям, получив заказ, пельмени до сих пор являются главным блюдом базарных продавцов, особенно зимой. Они ими греются, наслаж­даются, насыщаются. И сегодня востребованный и доступный в цене товар занимает почетный угол в каждом продмаге.



Количеством пельмени не обижены, у того же дяди Пети, иначе Петра Булку лет 15 уже никто не называет, конкурентов выше крыши: Алматы, Павлодар, Караганда, Кокшетау... Однако качественный бренд уступает. Претензий потребителей к полуфабрикатам достаточно. Чтобы получить как можно больше прибыли, их производители часто разбавляют сырье различными пищевыми добавками. Кто его знает, что там намешано. На этикетке одно написано, сваришь, возьмешь в рот – ощущаешь другое.



Стою как-то в очереди в магазине, народ приходит и спрашивает продавца: «Пельмени от дяди Пети есть?» Один человек спросил, второй, третий... Мне стало интересно, и я купил, так сказать, на пробу небольшую упаковку. Купил и не пожалел, почувствовав вкус домашней пищи.



С тех пор с пельменями от дяди Пети завязались дружеские отношения. Раз в неделю их покупаю, отвариваю, употребляя, как правило, на завтрак. Вкусно, выгодно, удобно, спасибо товаропроизводителю.



Позже узнал еще об одном любопытном факте. В одной семье муж запретил супруге подавать на стол продукты из полуфабрикатов, в том числе и пельмени. Не доверял им и все тут. Хозяйка пошла на хитрость. Она покупала пельмени от дяди Пети, предварительно оценив их качество и отменный вкус, выкладывала на разделочную доску, посыпала мукой и на глазах мужа отправляла в кастрюлю, выдавая за домашние. Тот уплетал за обе щеки, нахваливая кулинарные способности супруги.



Как-то позвонил в корпункт «Казправды» аким поселка Крас­ный Яр Базарбай Абуов. «Наши девочки отличились на первенстве Казахстана по боксу среди юниорок, одна заняла второе мес­то, другая третье, тренирует их пельменных дел большой мастер дядя Петя, создавший женскую команду во второй школе», – сообщил он.



У успешного бизнеса всегда появляются спонсорские желания, но, может, сельский предприниматель руководствовался другими причинами. Уговариваю на встречу, соглашается неохотно. Понимаю, его товар добился популярности и известности без лишней рекламы, благодаря качеству, на том и стоит. Петра Булку представлял совсем иным человеком – солидным, с животиком, все-таки пищевую продукцию производит и, наверное, сам пробует, прежде чем ее отправить на продажу.



Насчет пробует я угадал. Единственный, пожалуй, хозяин полуфабрикатного цеха без тени сомнения питается собственной продукцией, отлично зная и доверяя ее внутреннему содержанию. Коллеги не рискуют, добавляя в фарш различные ингредиенты, тем самым удешевляя производство товара. Теряют в качестве, но эта сторона медали их меньше всего волнует. Они притягивают покупателя ценами, снизят на 20–30 тенге – очередь выстраи­вается...



Между прочим, дядя Петя цену не снижает, а вот над качеством работает постоянно. Отсюда и успех, и свой потребитель. Конкуренты, бывает, завидуют, но технологию не меняют. Сырьем у них служат мясные брикеты, уже на этом этапе напичканные пищевыми добавками, лепит пельмени машина. У Булки ручная «сборка», немного дороже, зато вкуснее. Он не пользуется брикетами, завозит свежее мясо тушами, разделывает, соблюдая все кулинарные и санитарные нормы, превращая его в фарш.



Пельмени выпускаются пяти видов, в том числе для потребителей-мусульман из чистой говядины. Кроме пельменей, цех производит вареники, голубцы, манты, хинкали, котлеты, фрикадельки, тефтели, галушки...



...Забыли о его портрете. Из-за руля джипа вышел подтянутый средних лет мужчина в полуспортивной одежде, с короткой стрижкой, живыми глазами, порывистый в движениях. Честно признаться, подумал, водитель дяди Пети, а сам он ждет на предприятии. «Водитель» оказался хозяином. Держать человека за рулем для меня роскошь, объяснял он его отсутствие, да и нагрузок не выдержит: 7 дней в неделю на колесах, с 8 утра до позднего вечера.



В 8 утра Петр Леонидович, а ему стукнуло 55, хотя выглядит лет на 10 моложе, приступает к основной работе. Ежедневно, включая выходные, после нее заступает на общественную вахту в качестве тренера по боксу. Когда отдыхает?



– Как раз в спорте и отдыхаю от предпринимательских забот, – говорит он. – С этой целю в принципе и создал команду...



У него высшее физкультурное образование, в молодости занимался боксом, добился хороших результатов. Пищевиком стал, можно сказать, случайно. Пригласил его в этот бизнес родственник из Петропавловска, который первый на севере 18 лет назад начал производить пельмени. Затем появился у него второй последователь. П. Булка стал третьим, открывшим цех 16 лет назад в пригородном поселке Красный Яр, переоборудовав под него заброшенную ветлечебницу. Сегодня, конечно, ему в нем тесно, опять выкупает заброшенные и разваленные склады бывшего совхоза «Красноярский», капитально их восстанавливает для размещения предприятия.



Рядом с конвейером, через стенку, пристроил небольшой спортивный зал. Пока там установлен теннисный стол. Когда цех откроется, будут проходить тренировки по боксу.



– Вы сказали, что в спортивном зале отдыхаете от производственных забот, неужели их так много? – интересуюсь у дяди Пети.



– Малый бизнес продолжает развиваться в непростых условиях, – откровенно признается он. – Проверяющих бывает иногда больше (смеется), нежели потребителей. Каждый день надо доказывать право на существование. Брошенные склады, заросшие бурьяном, взялся ремонтировать сразу, а землю под ними и рядом выкупал больше года. Все хором говорят спасибо, что взялся восстанавливать бесхозный объект, все-таки у меня 25 рабочих мест, в тот же день все хором мне отказывают в любой законной просьбе...



В команде по боксу 8 девочек. Приходят в 13 лет, уйдут после окончания школы. Девочек-боксеров, считай, в Акмолинской области нет. Приходится возить на соревнования по большим городам Казахстана: без боев с сильными соперниками, без соревновательного духа боксер не состоится. В среднем на поездки уходит миллион тенге в год. Петр Леонидович готов вкладывать больше, поставив цель сделать красноярскую команду одной из лучших в стране.



Вернемся в бизнес. Ручную лепку пельменей увидел своими глазами. Почему-то вспомнились предновогодние домашние хлопоты. Пельмени наравне с салатом оливье были и остаются главным блюдом на этом празднике. Всей семьей их лепили 2–3 дня до поздней ночи. Помню, семейный рекорд приближался к 7 кг. Цех дяди Пети ежедневно производит до 300 кг плюс другие вышеперечисленные полуфабрикаты.



Невольно сравниваешь ручную лепку пельменей с ручной сборкой автомобиля. Штучный товар во все времена был на голову выше, пельмени, наверное, не исключение. Тем более каждый мастер у дяди Пети имеет похожее что-то на личное клеймо качества. Настоящее клеймо на пельмени физически не поставить, его заменяет бумажный листок с фамилией конкретного работника. Во-первых, товар уже не обезличенный, во-вторых, таким образом налажен его учет и объемы. Схалтуришь – лишат премиальных.



– Мука одинаковая, фарш тоже, неужели пельмени бывают разные на вкус? – задаю вопрос суп­руге дяди Пети Наталье, которая исполняет обязанности бухгалтера и экономиста.



– Иногда бывают, работники сами признаются, что в товар надо вкладывать душу, он и на вкус, и на внешний вид получится лучше обычного, – отвечает она.



В Красном Яре, а его территория относится к Кокшетау, более 25 предприятий МСБ. Большинство очень тяжелые на подъем, когда заходит речь о социальном партнерстве бизнеса и власти. ИП «Пельмени от дяди Пети» наоборот проявляет активность. По словам поселкового акима Б. Абуо­ва, предприятие откликается на любую просьбу. Его хозяин может организовать чае­питие для ветеранов, продуктовые наборы в День пожилых людей, выделяет деньги на детские, школьные мероприятия, хотя caм имеет относительно скромный доход.



Все правильно, бизнес не прием­лет игру в одни ворота. Спонсорская помощь и господдержка должны шагать нога в ногу. Это на заметку чиновникам, которые на местах все еще чинят МСБ препятствия.

