Основная часть Послания Главы государства посвящена социально-экономическому развитию страны, в том числе Президент поручил существенно перезагрузить пенсионную систему. О том, как пенсионная перезагрузка изменит систему, наш разговор с депутатом Мажилиса Парламента РК Аманжаном Жамаловым.

– Аманжан Макаримович, Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казах­стана заявил, что пенсионный возраст для женщин в 61 год зафиксируют до 2028 года. Как Вы относитесь к этому решению?

– Думаю, что Глава государства убедительно ответил на большой общественный запрос, учитывая интересы будущих пенсионеров. Я хорошо знаю и поддерживаю Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста. Считаю, что фиксация пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года – это компромиссное и адекватное решение. Но это лишь одна из мер по перезагрузке всей пенсионной системы.

– Что подразумевает «перезагрузка» помимо снижения пенсионного возраста?

– Помимо пенсионного возрас­та важен сам размер пенсии. Можно выйти рано на пенсию, но получать условные копейки, которых ни на что не хватит. И пенсионеры будут вынуждены продолжать работать. Необходимо продолжать дальнейшее увеличение размера пенсий. Поэтому Президент поручил довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию на 27%, или до 138 тысяч тенге. По расчетам, на это будет выделен дополнительно 421 миллиард тенге из бюджета. Немалая сумма.

– То есть Вы говорите, что женщины не заинтересованы в раннем выходе на пенсию, если такая пенсия будет низкой и меньше их зарплаты?

– Есть разные мнения среди женщин. Кто-то работает и хочет работать. Кто-то по состоянию здоровья и в силу возраста не может работать. И наша пенсионная система должна предлагать разные варианты выхода на пенсию. Если женщина имеет стаж, то по желанию пусть имеет возможность выйти пораньше на пенсию. Но в таком случае размер пенсии, конечно, будет меньше.

Другой серьезный вопрос – это неработающие женщины. На сегодня более 325 тысяч женщин предпенсионного возраста не имеют дохода. Неработающая женщина при выходе на пенсию будет получать только минимальную базовую пенсию. Это всего лишь 20 тысяч тенге. Меньше прожиточного минимума.

Для реализации поручения Главы государства для них будет запущен проект «Серебряный возраст». Он предусматривает вовлечение женщин предпенсионного возраста в социальные проекты в качестве социальных работников, консультантов по социальной работе, наставниками для молодых работников и индивидуальных помощников.

К слову, об индивидуальных помощниках. В рамках данного проекта незанятому члену семьи будет предоставлена возможность оформления в качестве индивидуального помощника для оказания специальных социальных услуг другому члену семьи (как сейчас это делают назначенные государством социальные работники, фактически посторонние люди). Как показывает практика, поддержка близких людей и привычный социум дают большую эффективность реабилитации. При этом труд таких индивидуальных помощников будет оплачиваться, будут производиться социальные отчисления, а период работы будет засчитываться в общий трудовой стаж при назначении пенсии.

В целом по проекту женщины будут получать не менее 100 тысяч тенге. Государство будет субсидировать часть их зарплаты (70%, 65%, 60%). Это позволит им не только получить работу и сохранять активное долголетие, но и увеличить размеры своей будущей пенсии. При выходе на пенсию они уже будут получать не 20 тысяч, а 70 тысяч тенге. Как говорится, почувствуйте разницу.

Проще говоря, первоочередной задачей сегодня является максимальный охват людей активными мерами занятости, которые позволят обеспечить им адекватные размеры пенсий.

– А для тех, кто работает, будет ли создан механизм раннего выхода на пенсию?

– Такой механизм есть. Это пенсионный аннуитет. Но, к сожалению, он не работает так, как должен. В настоящее время он используется богатыми как способ обналичивания своих пенсионных накоплений. К примеру, при перечислении в страховую компанию вклада в 15 миллионов тенге может быть единовременно выплачено порядка 2 миллионов тенге. На этом плюсы от пенсионного аннуитета заканчиваются. Действующая методика страховой премии и страховой выплаты простым гражданам невыгодна. Она не обеспечивает доходность и не обеспечивает достойную пенсию. Пенсионные выплаты индексируются с учетом возраста дожития, который составляет 110 лет. Это приводит к тому, что основные выплаты приходятся на возраст в 100–110 лет. Напомню, средняя продолжительность жизни в Казахстане – 70 лет. Методика очень хитрая и сделана в пользу страховых компаний. Ее нужно пересматривать и делать пенсионный аннуитет выгодным для населения. Чтобы люди пользовались, получали доход и выходили на пенсию пораньше, если захотят.

Также предлагается внесение поправок в части предоставления права на досрочный выход на пенсию в рамках заключенных коллективных договоров. Такой пример у нас уже есть. Руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) предусмотрело вопрос раннего выхода на пенсию на условиях коллективных договоров. Так, с 2020 года КТЖ в рамках разработанной им Прог­раммы раннего выхода на пенсию предоставило возможность уйти раньше на заслуженный отдых работникам предпенсионного возраста, должность которых сокращена или оптимизирована, а дальнейшее трудоустройство которых невозможно по трем причинам: состояние здоровья, отсутствие подходящей вакансии, недостаточная квалификация.

В частности, высвобожденному работнику выплачиваются разовая компенсация и ежемесячное пособие от 70 до 200 тысяч тенге в зависимости от стажа работы в отрасли и количества оставшихся месяцев до пенсии. Кроме того, участник программы становится на учет как пенсионер КТЖ и может воспользоваться всеми социальными льготами, предос­тавляемыми компанией.

– По поручению Президента будет разработана эффективная инвестиционная стратегия ЕНПФ. Вы часто критикуете работу ЕНПФ. Что должно измениться?

– Стоит честно признать, что накопительная пенсионная система в Казахстане дышит на ладан. Это подтверждают цифры, которые я изложил в своем депутатском запросе. Доходность пенсионных активов низкая. За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых при инфляции в 12%. При этом сам ЕНПФ тратит на себя по 13 миллиардов тенге ежегодно. Как говорят в народе – «стригут комиссию». За годы своего существования ЕНПФ накопил нераспределенную прибыль в 211 миллиардов тенге и не выплатил ни одного тенге дивидендов Правительству. Все эти деньги находятся в распоряжении ЕНПФ и управляются им по своему усмотрению. Подчеркну, это не деньги вкладчиков, это собственные средства ЕНПФ.

Нужно срочно наводить порядок в накопительной пенсионной системе. Потому что с таким управлением и администрированием очень страшно за наши пенсионные накопления.

Я предложил передать ЕНПФ в прямое ведение Правительства, в частности Министерства труда и социальной защиты населения РК. Чтобы был прямой контроль Правительства и Высшей аудиторской палаты. А управляться пенсионные активы могут и частными управляющими с хорошей репутацией, а не закрытым клубом финансистов из ЕНПФ.