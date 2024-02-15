Пенсионные накопления казахстанцев «запустили в небо»

Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вчера ЕНПФ приобрел простые акции Air Astana на сумму 24,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Стоимость одной акции -  1 073,83 тенге. Общее количество приобретенных простых акций Air Astana составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании.

– Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе, – считают в Нацбанке.

По данным НБ, решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции Air Astana было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии.

Ранее мажилисмен Аскар Садыков возмутился тем, что воздушные суда, принадлежащие Air Astana, прописаны не в Казахстане, а в Ирландии.

#Air Astana #акции #ЕНПФ #пенсионные накопление

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