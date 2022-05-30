Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане

Начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны РК, полковник Кайыржан Бимолдин рассказал об изменениях по совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих, произошедших на законодательном уровне, сообщает Kazpravda.kz.

Так, основные изменения в пенсионном законодательстве – это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета и увеличение их пенсионного возраста.

Переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета раньше осуществлялся за счет накопительной системы, отметил Кайыржан Бимолдин.

В прошлом году военным пенсионерам предоставили право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50%, независимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет 3 млн тенге накоплений, то 1,5 млн тенге он имеет право использовать на направления, предусмотренные государством.

Касательно вопроса о повышении пенсионного возраста, полковник отметил, что это напрямую зависит от предельного возраста военнослужащего, установленного законом о воинской службе.

"В этом году в закон о воинской службе внесли изменения и ввели норму, предусматривающую увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", - сообщил Кайыржан Бимолдин.

По его словам, концепцией пенсионного развития Казахстана до 2030 года предусмотрено совершенствование пенсионной системы. В рамках концепции разрабатывается социальный кодекс.

"Мы подали предложения по поднимаемым нашими пенсионерами вопросам, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса", - добавил Кайыржан Бимолдин.