Переехав на историческую родину, предприимчивая Азангуль Албосын с нуля строит животноводческий бизнес
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Асет Калымов, Алматинская область
С начала 90-х годов, когда в Казахстан из-за рубежа потянулся большой поток переселенцев – этнических казахов, в казахскоязычной среде сформировался стойкий образ оралманов как людей предприимчивых, креативных, отличающихся особым трудолюбием и упорством. Где бы они ни обосновывались, в городе или ауле, сразу открывали свое дело и, как правило, быстро добивались успеха. Имидж шустрых оралманов (қандастар) так и закрепился за годы независимости и стал примером для подражания коренным казахстанцам.