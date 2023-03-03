Переехав на историческую родину, предприимчивая Азангуль Албосын с нуля строит животноводческий бизнес

Одна из таких казашек – Азангуль Албосын, в 2012 году переехавшая из Китая в Казахстан. Она – дипломированный юрист, успела немного поработать судьей в КНР. Прибыв на историческую родину, 25-летняя девушка первое время занималась куплей-продажей различных товаров, которые привозила из Китая в Астану. Позже вышла замуж и вмес­те с супругом Жаркыном основала небольшое крестьянское хозяйство в селе Мынбаево Алматинской облас­ти. Молодожены завели дойных коз и кобылиц, зарабатывали на жизнь продажей козьего молока и кумыса.

Спустя несколько лет начинающие аграрии решили заняться верблюдоводством. В сельской местности в Или-Казахском автономном округе СУАР КНР, где они оба родились и выросли, некоторые казахи держали в хозяйствах верблюдов.

– Еще учась в школе и вузе, я мечтала поехать в Казахстан, все время смотрела видеоролики в Интернете о земле предков, – вспоминает Азангуль. – Однажды увидела сюжет о выпуске шубата в красиво стилизованных бутылках. Помню, отец сказал, что мы могли бы тоже организовать такое производство. Именно тогда я впервые задумалась о верблюдоводстве как перспективном деле.

Чтобы купить первых животных, которых они привезли из села Байкадам Жамбылской области, супруги продали машину. Риск прогореть был большой, поскольку опыта в этом деле не имелось ни у Азангуль, ни у Жаркына. Всему учились на ходу, посещая верблюжьи фермы в Жамбылской и Кызылординской областях. Так, мало-помалу животноводы узнавали, как ухаживать за верблюдами, чем их кормить, изучили технологию приготовления шубата.

– Первое время продавали верблюжье молоко даже стаканами, прямо на улицах и базарах, – рассказывает фермер. – Муж буквально на себе тас­кал емкости с напитком по 30–40 литров. Потом земляки стали узнавать про нас, приходили домой покупать шубат. Клиентов становилось больше, поступали заказы из Алматы на свадьбы и другие мероприятия. Порой даже не хватало продукции, чтобы выполнить все заявки.

Семь лет назад семья Албосын переехала из Мынбаево в село Сарыбулак Енбекшиказахского района. Местность тут больше подходит для разведения верблюдов. Постепенно хозяйство выросло, и сегодня у аграриев на содержании находится табун в 54 головы.

По словам Азангуль, для дальнейшего расширения фермы, строительства производственной базы, жилья для рабочих необходим земельный участок. К сожалению, два года хож­дений по различным инстанциям с просьбой о предоставлении земли ничего не дали. По причине отсутствия свободных сельхозугодий фермеры получили отказ в сельском и районном акиматах.

Но все-таки забрезжил свет в окошке: побывав недавно на приеме у акима области Марата Султангазие­ва, бизнесвумен получила добро на осуществление своего проекта. Акиму Енбекшиказахского района дано поручение – в течение месяца найти и предоставить животноводам необходимый земельный надел.

– Испокон веков животноводство, выпуск кумыса и шубата являются не просто ремеслом, а народной традицией казахов, – убеждена Азангуль. – В жизни наших предков верблюд считался символом процветания, богатства. Мы гордимся достоянием народа и постараемся передать навыки по разведению этих благородных животных своим сыновьям.

К слову, опыт супругов Албосын во многом напоминает историю успеха известного в Алматинской области предпринимателя Сыдыка Даулетова. В 1990 году оралман из Каракалпакстана переехал на историческую родину. С нуля основал здесь верблюжью ферму, которая сейчас является одной из самых крупных в республике. На заре своей бизнес-деятельности Сыдык Дау­летов торговал на базаре мантами, приготовленными женой. А сегодня его завод по выпуску сухого верблюжьего молока поставляет продукцию на экспорт. И это притом, что на развитие верблюдоводства государство не выделяет субсидий.

В ближайших планах Азангуль и Жаркына – открыть торговые точки по продаже шубата, курта, сливочного масла в Алматы и поселке Шелек. Кроме того, оралманка намерена организовать в сельской местности школу рукоделия. По ее словам, важно обучить многодетных мам декоративно-прикладному искусству, тесно связанному с народными традициями и обычаями.

В качестве сырья домохозяйки будут использовать верблюжью шерсть, полезную для здоровья. Нужно закупить швейные машинки, начать изготавливать на них пояса, носки, одеяла и другие изделия. Идея в том, чтобы безработные сельчанки, сидя дома, могли самостоятельно зарабатывать. Азангуль верит в успех благого дела, так как есть потребительский спрос на такую продукцию.