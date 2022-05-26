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Общество , Россия
"Перегреют" ли рынок труда прибывающие в Казахстан россияне, ответила министр Дуйсенова

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате Парламента, отметила, что приезжающие в последние месяцы в Казахстан граждане России не оказывают давления на отечественный рынок труда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«У нас ЕАЭС (Евразийский экономический союз – прим. ред.), никаких разрешений не требуется, уже давно наши рабочие силы работают в наших странах обоюдно. Поэтому сегодня по данным статистики я не могу сказать, какое количество, но последние данные статистики показывают, что это небольшое количество людей», – сказала Дуйсенова.

По ее словам, большее давление на рынок труда окажут выпускники учебных заведений, которые достигли трудоспособного возраста.

«Поэтому сейчас вопрос о давлении на рынок идет больше не от тех, кто к нам прибывает, а сейчас будет идти именно от нашей молодежи, которая сейчас достигает трудоспособного возраста», – подчеркнула министр.

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