Переплетение судеб

Колонка обозревателей
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Наталия Акопян

Старый друг лучше новых двух. Все мы помним эту поговорку. Другую я бы переиначила так: не имей сто друзей, а имей одного верного и надежного, потому что не так важно количество, как качество.

Нас с лучшей подругой свела школа: в восьмом классе к нам перевелась девочка, и посадили ее рядом со мной. Я тогда уткнулась в учебник и особого внимания ей не оказала… Это уже потом, спустя пять лет она призналась, что вид у меня был, мягко говоря, не очень дружелюбный, и тогда она решила, что «никогда с такой стервой дружить не будет».

Что ж, никогда не говори «никогда». И я даже спустя 13 лет частенько напоминаю ей об этой поговорке. Ибо тогда же, на уроке химии, мы «поймали безудержную смешинку» и сидели за первой партой прямо перед учительницей уже с пунцовыми лицами. Она ругалась, кидала в нас тряпкой, всячески пытаясь угомонить, но в итоге сдалась и сама расхохоталась. После уже смеялся весь класс, урок был сорван окончательно, но своей цели послужил – положил начало прекрасной дружбе. Как раз специфичное чувство юмора, кстати, нас и объединило, и похожих людей я пока не встречала.

Много мы в школьные годы веселились с подругой, устраивали праздники, ездили с классом на природу и шалили там, а еще – подталкивали друг друга в учебе, всегда помогали и всем делились. Нас нередко ставили в пример, потому что одна подначивала другую подтянуть тот или иной предмет, участвовать в самодеятельности. Учителя всегда могли на нас положиться – от проверки дневников до контрольных работ.

Потом пошли годы университетские, ненадолго нас разлучившие. Я переживала, что связь оборвется, но подруга, помню, сказала: дружба привязана не к месту, а к сердцу. И это меня успокоило. Таня, на удивление, знает, как меня успокоить и что нужно сказать. Иногда даже кажется, что она знает меня, а я – ее, лучше.

Говорят, если дружба длится дольше семи лет – это навсегда. И я в правдивости этого высказывания все чаще убеждаюсь. Мы с Таней встретились, можно сказать, в судьбоносный момент: в подростковом возрасте, когда шло формирование наших личностей. Как следствие – переняли многие черты и качества друг друга.

Многолетняя дружба, кажется, при каждой встрече, разговоре становится лишь крепче, а характеры, мировоззрение, взгляды на жизнь – схожими. Да, в том или ином вопросе мнения могут быть кардинально разными, но неизменно уважение принятой каждой из нас точки зрения.

Согласно многим исследованиям, окружение сильно влияет на человека, его мысли и поступки: мы ведь существа социальные. Поэтому, на мой взгляд, если рядом с тобой по жизни идет хороший человек, на которого можно положиться в любой ситуации, ты невольно им восхищаешься и стремишься быть похожим. А это уже накладывает отпечаток на всю дальнейшую судьбу.

Мы за эти годы ни разу не ссорились, обе ценим личное пространство, научились правильно поддерживать – так, как нужно именно нам, лучше слушать и слышать друг друга. Можем проболтать весь день, а можем сидеть в полной тишине, но при этом в гармонии, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Ведь иногда хватает лишь понимающего взгляда или теплых обнимашек. Ну, еще бывает необходимым «священный пинок» как призыв к действию.

Сейчас подруга опять далеко, и я безумно скучаю, но мы как будто чувствуем друг друга на расстоянии – настроение, какие-то изменения и события в жизни. Шутим, что синхронизировались на ментальном уровне. Возможно, с лучшими друзьями это действительно так…

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