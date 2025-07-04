Донором стала женщина 1982 года рождения, которая пожертвовала свою почку младшей сестре. Реципиент с 2022 года страдала от хронической терминальной почечной недостаточности и с 2024-го проходила регулярные процедуры гемодиализа. Операция прошла успешно. Сразу после трансплантации обе пациентки находились под наблюдением в отделении реанимации, а в настоящее время переведены в хирургическое отделение. Состояние сестер оценивается как стабильное.

Вернувшись к нормальной жизни, женщины выразили искреннюю благодарность медицинскому персоналу за профессионализм и заботу.