«Перезагрузка» партии «Ауыл»

Партия «Ауыл» провела внеочередной, четырнадцатый съезд в Зерендинском районе Акмолинской облас­ти. В известном своей красивой природой месте региона аграрники утвердили обновленные устав, программу, название и эмблему партии. Народная демократическая патриотическая партия «Ауыл» сменила имя на более лаконичное: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл» (на государственном языке: «Ауыл» партиясы» Республикалық қоғамдық бірлестігі»).

Изменился и логотип ауыловцев, теперь он представляет собой юрту с шаныраком, рядом с которой выведено название партии. Как считают партийцы, в таком виде логотип более понятно и четко отражает цели и приоритеты «Ауыла», ведь юрта – образ сакральный, ассоциирующийся с родной землей.

Ребрендинг и содержательная «перезагрузка», по мнению аграрников, пойдет только на пользу партии и поможет в решении поставленных задач в рамках ее обновленной программы.

На внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК в марте 2023 года партия «Ауыл» заняла второе место и сегодня имеет в законодательном органе вторую по численности фракцию из восьми депутатов. За прошедший год работы в Мажилисе Парламента аграрниками в адрес Правительства был направлен 61 депутатский запрос. Все они формируются по результатам встреч с населением. «Ауыл» провел 126 встреч в 111 населенных пунктах страны с общим охватом более 3 000 человек.

Как считают партийцы, задача состоит не только в формировании депутатского запроса, но и в доведении его до логичного конца. К примеру, по инициативе депутатской фракции был поднят вопрос о доступности поступления сельских детей в Республиканскую физико-математическую школу и другие интеллектуальные школы страны. Результатом решения данного вопроса стало внедрение бесплатных онлайн-курсов подготовки для поступления в эти школы сельских детей.

Депутатской фракцией «Ауыл» инициированы и разработаны два законопроекта. Активно работают депутаты от партии в маслихатах различного уровня в областях. Так, по запросу депутата Акмолинского областного маслихата Анар Аяпбергеновой начато строительство школы в селе Бирсуат Жаркаинского района. Активная позиция депутата Нурай Омиржан помогла решить вопрос строительства Дома культуры в селе Акмол Целиноградского района. Этот проект внесен в Генеральный план развития агломерации. По запросу депутата районного маслихата Евгения Рыжкова для подвоза детей из отдаленных сел в школу села имени Шокана Уалиханова приобретен мик­роавтобус.

В первом пункте устава партии сказано, что Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл» является добровольным объединением граждан Республики Казахстан, выражающим политическую волю граждан различных социальных групп в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и учас­тия в их формировании. Цель партии – создание политически стабильного, экономически сильного, социально справедливого, демократического, светского, правового государства с процветающими аулами и городами, основанного на культурных традициях и духовных ценностях.

Партия нацелена на содействие реализации социально-экономических и политических реформ, направленных на развитие об­щества и государства, а также участие в становлении гражданского общества на принципах свободы, демократии, справедливости. Намерена принимать участие в выборах Президента, депутатов Парламента, акимов всех уровней, депутатов маслихатов, органов местного само­управления.

В положениях устава «Ауыла» – содействие укреплению межнационального и межконфессионального согласия, национального патриотизма у граждан Респуб­лики Казахстан. Партия будет участвовать в отборе и поддержке политических и общественных лидеров, в разработке законодательных актов и в обсуждении законопроектов в Парламенте РК, во взаимодействии с политическими партиями и другими общественными объединениями, в том числе с молодежными, женскими отраслевыми.

Утвержденная съездом новая программа партии получила название: «Расцвет ауыла – расцвет страны». В ее преамбуле говорится, что у казахстанцев имеется хороший потенциал для построения высокоразвитого общества и процветающего государства, сохранившего как традиции национальной культуры, так и уверенно использующего современные инновации. Миссия партии – достойная жизнь каждому казахстанцу. «Ауыл» поддерживает фундаментальные ценности страны – независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок.

Экономическая стратегия партии основана на трансформации Казахстана в аграрную державу и деурбанизации. Для этого необходимо создание условий для более полного раскрытия потенциала агропромышленного комплекса и сельских территорий. Деурбанизация для партии – это не просто переезд горожан в сельскую местность. Необходимо повысить значение сельской местности как места для жизни и работы путем сокращения разрыва в уровне жизни между городом и селом. Для этого партия обеспечит доступ к современным технологиям, образованию, медицинским услугам и инфраструктуре на селе, что будет способствовать сохранению сельских территорий, развитию сельского хозяйства и повышению качества жизни населения.

В числе принципов развития экономической политики – прио­ритет развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Это означает, что будет уделено особое внимание развитию ресурсов сельского хозяйства, а также улучшению условий жизни и работы на селе.

Стоит отметить, что ауыловцы приняли активное участие в оказании помощи пострадавшим от паводков регионам. Партии принадлежит идея возрождения студенческих строительных отрядов, которые могут участвовать в строительстве жилья и других работах в пострадавших регионах. Перейдя от слов к делу, «Ауыл» содействовал организации таких отрядов, которые уже приступили к работе. Возможность выступить с трибуны была дана и одному из командиров студенческого строительного отряда.

В работе съезда приняли участие: председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тас­журеков, вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз, советник Премьер-министра РК Ералы Тугжанов.