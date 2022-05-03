Перезапуск политической системы

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства предложил вынести проект изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум.

Последний раз механизм референдума применялся в 1995 году при принятии нынешней Конституции. Стоит отметить, что все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили посредством голосования в Парламенте.

Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер.

Предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти, расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан. Это системная трансформация государственной модели.

Референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы.