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Перезапуск политической системы
Ерлан Карин, Государственный секретарь Республики Казахстан

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства предложил вынести проект изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум.

Последний раз механизм референдума применялся в 1995 году при принятии нынешней Конституции. Стоит отметить, что все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили посредством голосования в Парламенте.

Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет ее общенациональный характер.

Предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти, расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан. Это системная трансформация государственной модели.

Референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы.

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