Перо приравнивалось к штыку

В боях за невскую твердыню

Наверняка у стен блокадного города воевали немало казах­станцев других национальнос­тей, потому солдатская газета, обращенная к казахам и казах­станцам, имела важное значение в обеспечении боевого духа защитников невской твердыни. Как свидетельствовал основатель казахстанской ­экономической школы академик Туймебай Ашимбаев, работавший в годы войны в этом издании, газета «Отанды қорғауда» издавалась при редакции окружной фронтовой газеты «На страже Родины». Первый номер газеты вышел 6 нояб­ря 1942 года с призывом: «Воины-солдаты, беспощадно уничтожайте немецких захватчиков!» В нем были опубликованы статьи фронтовиков-казахов о том, что они защищают Ленинград, как свои родные аулы.

– В августе 1941 года Ленин­град стал непосредственной ареной военных действий. В один из суровых дней, когда женщины и дети провожали мужей и отцов на фронт, на стенах домов, на заборах по всему городу появились написанные на ватмане или просто на обычных газетных листах стихи Жамбыла: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Это было послание великого поэта воинам и всем трудящимся города, – вспоминал фронтовик и академик. – Воистину перо Жамбыла приравнивалось к штыку, сражалось с врагом! Помнится, как ленинградцы, увидев нас, ­воинов-казахов, не упускали случая спросить о Жамбыле и выражали искреннюю благодарность за его вдохновляющие слова любви и дружбы ленинградцам, как своим родным детям. Ленинград защищала вся страна, и среди тех, кто проявлял особый героизм и мужество, были воины-казахи. Их полюбили фронтовики – за смелость и отвагу, за верность слову и простоту в человеческом общении.

Газета «Отанды қорғауда» ­вызвала живой интерес, она регулярно доставлялась на линию фронта. Это породило энтузиазм у воинов, которые восприняли газету, как глубокое уважение к их родному языку, как заботу о них. Газета стала популярной у воинов, а редакция на Невском проспекте – своего рода постпредством респуб­лики, куда приходили бойцы и офицеры рассказать о своих ратных делах, узнавали о новостях с других фронтов и из родных мест.

Воины-казахи проявляли массовый героизм в боях за освобож­дение Ленинграда от блокады, на страницах «Отанды қорғауда» об этом писалось много. Сегодня чудом сохранившаяся подшивка фронтовой газеты на казахском языке издана отдельной книгой. Военкор Ашимбаев часто бывал на передовой, участвовал в боевых действиях, поэтому в книге можно увидеть его очерки о подвигах и буднях бойцов из Казахстана. Снайпер Сарсембай Рустембеков, от метких выстрелов которого нашли могилу под Ленинградом 279 немецких оккупантов, в непрерывных боях вырос до командира взвода, был награжден орденами Отечественной войны I степени, Крас­ной Звезды, медалями. Правительственными наградами отмечены гвардеец, командир отделения Жолдас Арыкбаев, пулеметчик старший лейтенант Тастак Назаров, красноармеец Илгиз Тасбаев, неразлучные друзья старшие сержанты Иван Гуз и Шахан Косаев. Всем известен подвиг Султана Баймагамбетова. На его снайперском счету уже было 25 убитых фашистов. Утром 23 июля 1943 года парторг роты коммунист Султан Баймагамбетов находился в первых рядах атакующих. Каждый бросок давался ценой тяжелых потерь, но солдаты упорно ползли вперед, и немцы, не выдержав натиска, начали медленный отход. Но когда бойцы бросились в решающую схватку, вдруг заговорил с неприметной горки вражеский дзот.

Тут бойцы увидели, как с правого фланга цепи пополз вперед к дзоту Султан, потом поднялся во весь рост, крикнул: «Вперед, за Родину, за Ленинград!» и упал грудью на амбразуру. Задохнулся пулемет, так казахский воин Султан Баймагамбетов обессмертил свое имя. Подвиги земляков становились известны из газеты «Отанды қорғауда».

После прорыва кольца блокады и открытия сухопутной дороги через отвоеванный коридор шириной 8–14 километров одной из первых делегаций, прибывших в Ленинград, стала группа из Казахстана. Ее возглавлял тогдашний секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР Садык Нурмагамбетов. Делегация находилась в Ленинграде в середине марта 1943 года, побывала на передовой, встречалась с воинами из Казахстана. Перед отъездом делегация обратилась к воинам-казахам с письмом, призывая их жестоко бить врага, которое было опубликовано в газете «Отанды қорғауда» 16 марта 1943 года.

В судьбе Туймебая Ашимбаева Ленинград сыграл большую роль. Там он получил базовое экономическое образование, защищая город, вырос от солдата до офицера, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда», невольно приобщился к журналистике, что имело, по его признанию, немаловажное значение для научной деятельности в последующем.

В 1945 году его арестовали по доносу. Шестого ноября, когда всей семьей готовились встретить праздник, среди ночи в дом пришли сотрудники НКВД. Жена Туймебая Александра взяла с кроватки сон­ную дочку и села с ней на диван. Ночные гости обыскали всю квартиру, но под диван не заглянули, а там лежала подшивка «Отанды қорғауда» – 1 200 страниц, 600 фотографий. Так ее и сохранили.

Я иногда задумываюсь, если бы Туймебаю Ашимбаевичу удалось нормально завершить вуз, он наверняка уже в 40–50-е годы смог бы войти в число ведущих ученых-экономистов страны. Можно утверж­дать, что начало экономической науки в трудах Алихана Букейханова, Смагула Садвакасова, насильственно прерванных тоталитарным режимом, через три десятилетия в работах Туймембая Ашимбаевича получило достойное продолжение. В становлении современной экономики Казахстана немалая заслуга академика Ашимбаева. Поколению, к которому принадлежали Туймебай Ашимбаевич и его младший брат Туткабай Ашимбаевич, пришлось пережить так много тяжелейших событий, что порой кажется, они прожили не одну, а несколько жизней.

Образцовый солдат, смелый командир

Туткабай Ашимбаев воевал на южных рубежах. Он был призван в армию осенью 1940 года, когда работал техником-строителем на Большом Шуйском канале. Начал службу рядовым в одном из пехотных полков, дислоцировавшихся западнее Ростова-на-Дону. Впоследствии он будет вспоминать, что физические нагрузки для многих новобранцев в начальный период были непосильными. После марш-бросков на 10–15 км солдат заставляли окапываться. Однако многие в кровь натирали ноги, другие попросту валились с ног от усталости и жажды. Но командиры своих требований не снижали и заставляли бойцов из последних сил выполнять тренировочные нагрузки. Все чаще они напоминали новичкам известную поговорку: «Тяжело в учении, легко в бою».

К началу войны Туткабай приобрел опыт строевой и военной подготовки, отлично стрелял, овладел приемами ближнего боя, грамотно нес караульную службу, отличался в политической подготовке. Нести нелегкую службу в пехоте ему помогали природная исполнительность, быстрота, неутомимость. Он заметно отличался от своих сверстников в батальоне грамотностью и способностями.

События надвигались быстро, появилась немецкая авиация и методично бомбила оборонительные рубежи. Затем в дело вступила тяжелая артиллерия, в бой пошли немецкие танки при поддержке пехоты. Первые атаки наземных войск противника были отбиты. Однако враг продолжал массированное наступление на Ростов-на-Дону.

Батальон, в одном из взводов которого служил рядовой Туткабай Ашимбаев, удерживал свои позиции против превосходящих сил противника. Вооружение обороняющихся составляли легкие пушки, противотанковые ружья, гранаты, автоматы, винтовки, противотанковые зажигательные смеси в бутылках. И при таком неравном соотношении сил обороняющимся войскам удавалось удерживать свои позиции. Неравенство сил восполнялось отчаянной смелостью, отвагой, слаженностью действий и дерзос­тью контратак малыми силами наших войск.

Из воспоминаний Туткабая Ашимбаева известно, что в пехотных подразделениях значительное число составляли новобранцы из Казахстана и республик Средней Азии. Бывалые солдаты подавали им примеры воинского мастерства. Туткабай-аға рассказывал, что во время боя с явно превосходящими силами противника молодые солдаты испытывали страх, но им удавалось преодолевать это состояние и вести огонь по противнику.

В конце декабря 1941-го – начале января 1942 года, когда освободили Ростов-на-Дону, некоторые части, в том числе и батальон, в котором воевал Туткабай-аға, были отведены в город для переформирования и пополнения. Личный состав взводов, рот и батальонов оборонительной армии был подвергнут представителями НКВД тщательной проверке на предмет проявления паники и трусости в дни окружения. К рядовому Туткабаю Ашимбаеву не было замечаний. Во всяком случае, среди рядовых солдат он выделялся и образованием, и военной выправкой, был взят в резерв на выдвижение. В процессе переформирования первичных подразделений остро ощущался недостаток младших командиров, поэтому было принято решение отобрать наиболее достойных солдат на курсы подготовки. В их число попал и рядовой Туткабай Ашимбаев, его направили в пехотное училище в Ташкент.

Сохранились письма и газетные статьи, где фронтовые товарищи Туткабая Ашимбаевича с уважением и теплотой отзываются о нем и его боевых делах. В одном из писем, пришедших в 1986 году в газету «Казахстанская правда» из Ростовской области, Б. Федоренко пишет: «С лейтенантом Т. Ашимбаевым мы познакомились в 1942 г. под Ташкентом. Будучи секретарем парторганизации учебного подразделения, Туткабай проводил большую воспитательную работу среди солдат, сержантов и офицеров. Любил полемику, дискуссию. Его широкий политический кругозор, логика мышления, аргументация, доводы были неоспоримы. С Туткабаем было интересно.

В начале мая 1944 г. нас вместе направили на фронт. По прибытии на 1-й Прибалтийский фронт Туткабая назначили заместителем по политчасти командира маневренной группы 31-го пограничного полка.

В районе г. Бешенковичи в лесу маневренная группа вступила в тяжелый бой. Пограничники несли потери. Когда погиб боевой расчет станкового пулемета, Туткабай залег за пулемет и меткими очередями стал косить фашистов. За этот бой Т. Ашимбаев был награжден орденом Красной Звезды. Были еще бои, и везде молодой лейтенант словом и личным примером вел солдат вперед. Завершил он боевую дея­тельность участием в 4-дневном штурме Кенигсберга. По окончании войны Туткабай был назначен старшим пропагандистом одного из погранотрядов. В связи с частыми переводами по службе наша связь прервалась».

Память об ученом

Старший из братьев Туймебай Ашимбаев долгое время возглавлял Институт экономики Академии наук Казахстана. Туймебай Ашимбаевич создал диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по экономике Средней Азии, Кыргызстана, Казахстана и республик Закавказья и был его председателем. Он стал крупным ученым, широко известным в стране, много сил и энергии отдавал подготовке высококвалифицированных научных работников. За талант, трудолюбие и доброту его любили и уважали студенты.

Гордился дружбой с ним сокурс­ник Владимир Алхимов, Герой Советского Союза, председатель Правления Госбанка СССР. Известный российский поэт Михаил Дудин активно сотрудничал в годы войны с фронтовой газетой «Отанды қорғауда». Сохранилась его книга стихов, подаренная в 1982 году Туймебаю Ашимбаевичу с подписью: «На память о блокадном Ленинграде. Сердечно. М. Дудин». Редактор окружной фронтовой газеты «На страже Родины» Максим Гордон на ­своей книге «Невский, 2. Записки редактора фронтовой газеты» оставил такую дарственную надпись: «Дорогому однополчанину Туймебаю Ашимбаеву – солдату, журналисту, защитнику Ленинграда, одному из героев этой книги от души, от всего сердца».

По материалам сохранившихся выпусков фронтовой газеты при огромной поддержке ректора Восточно-Казахстанского государственного университета, профессора, академика Мухтара Толегена удалось выпустить 648-страничную книгу тиражом в 500 экземпляров. Издателями выступили ректор университета «Туран» профессор Рахман Алшанов и автор этих строк. В издание вошли 1 200 листков газеты и 600 фотографий, в нем рассказывается о многих людях, судьба которых связана с Великой Отечественной войной. Участник обороны Ленинграда гвардии рядовой Зайрулла Нигматулин написал статью о тяжелой жизни блокадного города, 3 сентяб­ря 1943 года она вышла в газете «Отанды қорғауда». Еще одним участником обороны Ленинграда был Зияда Молдахметов, после тяжелого ранения вернувшийся к себе в Северный Казахстан. Там он вырастил и воспитал пятерых детей, двое из которых прославили своих предков. Академик Еренгайып Шайхутдинов более 20 лет возглавлял Казахский политехнический институт (КазНТУ им. К. И. Сатпаева). Второй сын Зейнулла Молдахметов стал академиком и возглавлял сначала Чимкентский технический университет, а затем Карагандинский государственный университет им. Евнея Букетова. Добавим, что в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова к 100-летию Туймебая Ашимбаева открыли именной актовый зал для студентов «Современные финансовые науки им. академика Т. Ашимбаева». В Таразе имя основателя казахстанской экономической школы носят одна из центральных улиц и средняя школа.

Туймебай Ашимбаев возглавлял делегации Казахстана в США, Канаду, Индию, Японию. Его работы ценили такие светила, как лауреат Нобелевской премии Леонид Канторович, Тигран Хачатуров, Леонид Абалкин, Павел Бунич. В центральном здании Академии наук РК, там где установлен бюст академика Каныша Сатпае­ва, размещена мемориальная доска Т. Ашимбаеву.

Во всем первый

Его младший брат Туткабай Ашимбаев после демобилизации из армии в 1946 году работал старшим инженером управления Туркестано-Сибирской железной дороги, с 1947 по 1959 год находился на различных должностях в профсоюзных и строительных организациях г. Алма-Аты. Совмещая работу с учебой, окончил Казахский педагогический институт.

В 1969–1971 гг. Туткабай Ашимбаев – заместитель министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР. Новый ответственный период его жизни начался в августе 1971 года, когда он был избран вторым секретарем Восточно-Казахстанского областного комитета партии, одного из ведущих индустриальных центров республики и Советского Союза. В апреле 1973 года Туткабай Ашимбаевич становится первым секретарем Мангышлакского областного комитета партии. На этой работе он находился до 1980 года, где проявил большие организаторские способности, завоевал авторитет и признание. Строго говоря, Туткабай Ашимбаевич должен запомниться уже потому, что был первым руководителем только что образованной области.

Туткабай Ашимбаевич руководил областью с многоотраслевой экономикой, обладавшей мощным производственным потенциалом, крупным нефтедобывающим районом. Мангышлак – это уникальный ракушечник, завод пластмасс, где в 1979 году получили первый кристаллический полистирол.

Но не только, к примеру, в 1975 году была введена в строй Актауская птицефабрика. К 1977 году она имела 200 тыс. кур-несушек, производилось почти 5 млн шт. яиц, на каждого жителя области приходилось полтора десятка яиц ежемесячно. Птицефабрика также производила в год 500 тонн куриного мяса.

В Каспийском море вылавливали 40 тыс. тонн рыбы, на каждого жителя области приходилось в месяц 15 кг рыбной продукции. Туткабай Ашимбаев как глава региона уделял большое внимание развитию сельского хозяйства. За три года, с 1973-го по 1975-й, на 120 тыс. выросло поголовье овец и коз, на 3 тыс. – лошадей, на 1 тыс. – верблюдов. Увеличение поголовья скота позволило создать за эти годы четыре новых ­овцеводческих совхоза. Впервые заготовка кормов начала осуществляться за счет максимального использования местных возможностей. За те же три года было обводнено 750 тыс. га угодий и реконструировано 460 тыс. га пастбищ. Даже в засушливом 1975 году было заготовлено 38 тыс. тонн сена, и в зимовку хозяйства вступили с необходимым запасом грубых кормов. Сооружались водопроводы и плотины для задержания талых и ливневых вод. Получила развитие новая отрасль – поливное земледелие.

Туткабай Ашимбаев понимал большую важность племенного дела для развития животноводства. В 1973–1978 годах в совхозы области было завезено более 10 тыс. голов баранов-производителей «элита». В совхозах им. Ералиева и «Каракудукский» было создано племенное животноводческое ядро, племенное дело продолжало развиваться в совхозе «Акшукурский». В 1978 году Туткабай Ашимбаевич обратился в ЦК КПК и Совет Министров Казахской ССР с вопросом об организации в области Государственной станции по племенному делу.

Первого секретаря обкома заботили буквально все вопросы жизни области и ее населения. С 1973 по 1978 год было построе­но около миллиона квадратных метров жилья. Введены в строй школы на 13 600 мест, детские дошкольные учреждения на 4 500 мест, в том числе в совхозах построено свыше 75 тыс. кв. м жилья, 7 школ на 3 120 мест, детские сады на 380 мест. Построено семь музыкальных школ.

Заработал новый молокозавод, который давал в смену 500 тонн продукции. Были введены в экс­плуатацию четыре детских комбината, больничный городок № 2. В 1974 году построена телевизионная станция «Орбита». Открылись учреждения культуры – историко-краеведческий музей, областная филармония, театр кукол, в 1974 году открыл двери Дворец культуры им. Абая, годом позже – Дом культуры в Новом Узене.

Получили развитие профессио­нально-технические училища. В 1976 году в Шевченко был открыт общетехнический факультет Казахского политехнического института, было принято решение об образовании в городе филиалов институтов ядерной физики, химии, нефти и природных солей. Туткабай Ашимбаев в 1979 году обратился в ЦК КПК и Совмин рес­публики с вопросом об организации Мангышлакского государственного историко-культурного заповедника-музея и специальной научно-реставрационной мастерской для углубленного изучения этногенеза казахского народа, его связей с главнейшими очагами мировой цивилизации. Глава области ходатайствовал перед Госпланом Казахской ССР о том, чтобы оставить Мангистауский, Бейнеуский, Ералиевский районы и город Форт-Шевченко в списке отдаленных районов, имеющих право на внеконкурсный отбор абитуриентов в вузы республики. Обращался в ЦК КПК с просьбой направить в Шевченко приемные комиссии Казахского политехнического института и Алматинского медицинского института, учитывая серьезные трудности предприятий, строек, совхозов в обеспечении квалифицированными кадрами и необходимость их закрепления в области.

В 1980 году Туткабай Ашимбае­вич возглавил Казахский респуб­ликанский совет профессиональных союзов. В 1981 году он вышел на пенсию, однако продолжал работать директором Выставки достижений народного хозяйства Казахской ССР.