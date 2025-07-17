Совершив экскурсию по выставочным залам, гости обсудили с музейными работниками ряд актуальных проблем, требующих срочного решения. В частности, уже четвертый год подряд затягивается строительство визит-центра рядом с музеем. Проектно-сметная документация объекта была разработана еще в 2019-м, однако позже по причине отсутствия финансирования строительно-монтажные работы неоднократно приостанавливались.

Как сообщила директор музея «Есiк» Гульмира Мухтарова, на данный момент завершено около 75% работ. С начала прошлого года бюджетных средств на проект не выделялось, подрядная организация возобновила строительство лишь нынешней весной, причем за собственный счет. В связи с резким удорожанием стройматериалов были внесены коррективы в смету, в результате остаток средств, необходимых для завершения объекта, увеличился с 292 млн до 450 млн тенге.

В перспективе в визит-центр должны «переехать» все пять экс­позиционных залов музея «Есiк», а в действующем здании планируется разместить лабораторию, детские игровые площадки с музейной и исторической «начинкой». В числе других планов – построить также общежитие для зарубежных археологов, приезжающих сюда на сезонные раскопки.

Еще один острый вопрос – возврат артефактов, найденных в разные годы на территории средневекового городища Талхиз, подведомственного музею «Есiк». Всего таких экспонатов около 180, сейчас они находятся на хранении в различных музеях страны. Специалисты планируют вернуть их в Талхиз для создания здесь музеефицированной среды, способствующей привлечению туристов.

Необходима также консервация и музеефикация костных останков сакского царя (известного как Золотой человек), хранящихся в фондах музея. По словам Гульмиры Мухтаровой, решение перечисленных вопросов позволит активизировать работу по изучению, сохранению и пропаганде памятников культурного наследия.

Взяв на карандаш озвученные проблемы, депутаты Мажилиса Парламен­та пообещали найти пути их решения. По их словам, популяризации музея «Есiк» и городища Талхиз будет способствовать их включение в маршрут формируемой туристской тропы «Алатау аманаты» протяженностью свыше 1 000 км. Тем более что оба историко-культурных объекта расположены между конечными пунктами данного проекта – Чарынским каньоном и археологическим комплексом Тамгалы-тас.

Завершая встречу, музейные работники сообщили хорошую новость: с целью возрождения национальных традиций и ремесел на территории между музеем «Есiк» и школой близлежащего села Рахат будет создан этно­аул, стилизованный под средневековое городище.