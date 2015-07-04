Перспективы развития в новых условиях Свежий выпуск

Как сообщает пресс-служба главы Правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы последних наиболее значимых событий в становлении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перспективы развития Республики Казахстан в новых условиях. С момента начала функционирования союза одними из ключевых событий стали членство Республики Армении в ЕАЭС, процесс присоединения Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС, создание зоны свободной торговли с Вьетнамом. Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС является важным шагом для развития торговых взаимоотношений и кооперации в Центрально-Азиатском регионе. Между тем подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом откроет новые перспективы для отечественных производителей, которые смогут занять свою нишу на вьетнамском рынке.

В целом первый заместитель Премьер-Министра отметил перспективы развития Казахстана в сферах энергетики, транспорта, фармацевтики на платформе договоренностей в рамках ЕАЭС, реализации возможностей республики как «связующего моста» между Европой и Азией.

Представители дипмиссий стран Европейского союза были проинформированы и о проводимых в настоящее время реформах в Казахстане в рамках Плана нации «100 шагов», перспективах создания Международного финансового центра на базе инфраструктуры выставки EXPO 2017 в Астане.



