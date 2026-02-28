Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev/

В Актау зафиксировано возвращение розовых фламинго. Видео с первой стаей, прибывшей из теплых краев, опубликовал в соцсетях блогер Азамат Сарсенбаев, сообщает Kazpravda.kz

«Первая стая розовых фламинго прилетела к нам. Теперь они будут в наших краях до середины апреля и дальше уже полетят в Коргалжын для спаривания и откладки яиц», — отметил он.

Публикация мгновенно собрала сотни восторженных отзывов: пользователи соцсетей не скрывают восхищения эстетикой кадров.

Напомним, птицы традиционно выбирают побережье Каспийского моря и озеро Караколь в качестве временной стоянки во время весеннего перелета.

Эти грациозные птицы давно стали природным символом региона, ежегодно привлекая сотни ценителей красоты на побережье Каспия.