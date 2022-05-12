Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы

В Алматы начато расследование по факту насилия над учеником 1 класса одной из частных школ города, сообщает Kazpravda.kz.

Основательница фонда по борьбе с насилием «НеМолчиKZ» Дина Смаилова обратилась к Президенту страны с открытым письмом по вопиющему факту, выявленному в частной школе Алматы, где учащиеся 7 класса насиловали первоклассника несколько дней подряд.

«Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика-первоклашку и насилуют в туалете, во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!» — написала в своём Facebook общественница.

Отец ребёнка узнал о случившемся две недели назад и заявил в полицию. «Дело стоит на мертвой точке», утверждает Смаилова.

Информацию прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Он сообщил, что в управление полиции Наурызбайского района отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля. В этот же день заявление гражданина Г. 1968 года рождения было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса РК.

«В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение.

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия.

Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности», – подчеркнул Абдрахманов.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматы.