​Первые многоэтажки «Шымкент-сити»

Проект реализуется в рамках Концепции развития города до 2020 года. Это будет своего рода город в городе. Общая площадь «Шымкент-сити» составит 420 га. В рамках проекта планируется построить более 300 многоэтажных жилых домов. Все они будут высотными – от 9 до 16 этажей. В общей сложности жилой фонд города пополнится на 19 тыс. квартир. Причем реализация их будет идти по самым разным программам, в том числе предполагается свободная продажа по рыночным ценам. Завершить застройку нового жилого массива местные власти планируют к 2020 году.

Корпус 9-этажного дома, в котором новоселов ждут квартиры улучшенной планировки, готов к заселению. Так что уже очень скоро северная окраина города превратится в жилую зону. Еще в нескольких домах, расположенных по соседству, начинаются отделочные работы, а рядом строители готовят фундаменты под новые высотки. Пять домов будут сданы в эксплуатацию уже в текущем году. Дома возводятся из сборных железобетонных конструкций с высоким классом прочнос­ти. Первыми новоселами в девятиэтажках станут очередники, которые вправе претендовать на получение жилья по социальным программам.

Параллельно идет прокладка асфальтированной дороги к новому жилому массиву и инженерных коммуникаций. Эта работа ведется в рамках программы «Нұрлы жер». На дороги и инженерные сети из государственного бюджета в нынешнем году выделено 5 млрд тенге. Строи­тельство коммуникаций планируется завершить в 2017-м. Центральные улицы массива также проложат до конца года.

В ближайших планах местных властей – закладка самого большого по площади в Шымкенте парка. Он займет территорию в 49 га! Зеленую зону архитекторы предложили разместить в самом центре жилого массива, чтобы она была в шаговой доступности для всех его жителей и создавала приятный микроклимат. А вот тротуары и велосипедные дорожки появятся только в 2018-м. Строители учли горький опыт строительства микрорайо­на «Нурсат», который свидетельствует, что за зиму может произойти просадка грунта и придется пешеходные и велосипедные дорожки перекладывать заново.

По информации заместителя акима Шымкента Нуралхана Кушерова, в «Шымкент-сити» будут созданы все условия для комфортной жизни. Одновременно с жильем будут строиться социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, и новоселам не придется возить детей в другие районы города. В «Шымкент-сити» постепенно построят 7 школ и 21 детский сад. Власти изначально исходят из того, что жителями микрорайона будут в основном молодые семьи, нуждающиеся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. К их услугам предусмотрен самый вместительный в регионе киноконцертный зал. Одновременно он сможет принимать 3 500 человек. Конечно же, будет здесь спортивный комплекс, рабочее название которого – «Шымкент-Арена».

Большинство жителей «Шымкент-сити» смогут получить работу рядом с домом. Об этом тоже позаботились проектировщики, предусмотрев строительство бизнес-центра, который расположится на площади в 24 га.