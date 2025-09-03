Первый казахстанский центр цифровой медицины открыли в Алматы

Здравоохранение,Цифровизация
43
Дана Аменова
специальный корреспондент

В медучреждении работает единый контакт-центр 1312, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба Минздрава РК

По данным министерства, Almaty Digital Medical Center — современный центр цифровой медицины, объединяющий ключевые сервисы в сфере здравоохранения

В церемонии открытия приняла участие врио заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева.

Центр ведёт мониторинг показателей здравоохранения и передаёт аналитические данные в Управление для принятия управленческих решений.

В медучреждении работает единый контакт-центр 1312, который принимает обращения граждан по вопросам медицины, разгружает поликлиники. Благодаря этому значительно снизилось число потерянных звонков, а врачи могут больше времени уделять пациентам.

Также там внедрены сервисы телемедицинского патронажа и голосовых помощников с искусственным интеллектом. Они помогают дистанционно сопровождать пациентов, организовывать онлайн-консультации специалистов и автоматически приглашать жителей города на скрининги, вакцинацию и обследования.

«На первой линии работают специалисты с медицинским образованием, а на второй – квалифицированные врачи с лицензией. Они могут оперативно подключаться к консультациям и в режиме онлайн быстро решать любые клинические вопросы», – объясняет генеральный директор Василий Мясников.

По словам специалистов, Almaty Digital Medical Center стал новым форматом взаимодействия медицины и населения, который делает помощь доступнее для горожан и экономит ресурсы медицинской системы.

#медицина #Алматы #цифровизация #открытие #центр

