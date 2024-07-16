Первый шаг к оздоровлению нации
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Айдос Ибрагим, руководитель Фонда развития профилактики и лечения зависимостей «Мәңгілік»
Подписанный Главой государства закон о лудомании поможет стране и нации сделать первый шаг к оздоровлению населения. Меры, предусмотренные в законе, – ограничение рекламы, увеличение возрастного ценза, увеличение срока действия самоограничения до беспрецедентных десяти лет, оказание уже имеющим зависимость бесплатной конфиденциальной помощи и многое другое – это, несомненно, победа здорового общества над нездоровыми тенденциями.