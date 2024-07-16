Первый шаг к оздоровлению нации

Важно отметить, что с принятием закона в обществе появится устойчивая тенденция к тому, что увлечение азарт­ными играми перестанет быть социально приемлемым времяпровождением. На национальном уровне Главой государства в прошлом году было озвучено, что зависимость – социальное зло, с которым надо бороться, а 8 июля с подписанием закона сделан большой шаг в этой борьбе.

Запрет рекламы поможет тем, кто уже получил помощь в преодолении зависимости, в первые месяцы после завершения терапии не вовлекаться снова, так как реклама азартных игр имеет очень большое влияние на таких людей. К тому же отсутствие рекламы и призывов выиграть, поставить, получить кешбэк и так далее позволит оградить многих представителей молодежи от опрометчивого шага. Верификация платежей, необходимость подтверждать свою личность, возраст, возможно, оградят несовершеннолетних от вовлечения в зависимость.

Сейчас за бесплатной государственной помощью обращаются единицы. Лудоманы попросту опасаются остаться на обочине жизни, получив в своем досье пометку о постановке на учет. Действительно, кто возьмет на работу человека, спустившего миллионы на ставки?

Вот и несут они и их близкие по 400–900 тыс. тенге в месяц в частные клиники. Они практически отданы на откуп частным реабилитационным центрам. И только сейчас об этом начали говорить открыто. Государству зависимые не доверяют и позволяют частникам делать с собой все что угодно – от лишения еды до побоев. Наш фонд не раз поднимал эту проблему. И, надеюсь, норма принятого закона о конфиденциальности, которая будет обеспечена зависимым при обращении в государственные медучреж­дения, поможет исправить эту ситуацию.

Еще один тренд: немало игроманов выявляется среди государственных и военнослужащих. Это и способ заработать при невысоких зарплатах, и борьба со стрессом. Здесь кроется другая опас­ность, так как эти категории людей имеют доступ, например, к гостайне или госимуществу. Уже были случаи, когда игроманы закладывали вверенное им имущество в счет долга. Теперь играть и делать ставки госслужащим запрещено законом, за это они могут лишиться работы.

Это лишь часть изменений, которые вступят в силу. И можно сказать уже сейчас: все они направлены на оздоровление нации, на предупреждение зависимости, профилактику и помощь. И это вселяет оптимизм.