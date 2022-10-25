Политика

Первый шаг – он трудный самый

Александр Вербинин

Год принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР стал в истории нашей страны поворотным, ведь именно тогда республика сделала решительный шаг к независимости, считает первый председатель Национального банка РК Галым Байназаров.

О том, что положение дел в Советском Союзе становилось все более и более сложным, в 1990 году было ясно всем. Еще до принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР аналогичные документы утвердили практически все бывшие советские республики, а Латвия, Литва и Эстония и вовсе встали на путь выхода из состава СССР.

– Было ясно, что уже не избежать глубокого и затяжного кризиса в экономике и, возможно, краха союзной государственности. Поэтому надо было думать о будущем, и прежде всего о том, как выживать в сложнейшей ситуации, – делится воспоминаниями Галым Байназарович.

Процесс размежевания с союзным центром происходил во всех сферах, в том числе в различных отраслях экономики. К примеру, в банковской сфере, в которой работал Галым Байназаров, ярким примером нарастания центробежных сил стало создание самостоятельного Агропромбанка Казахской ССР.

Руководство союзного Агропромбанка хотело, чтобы при акционировании его отделения в КазССР размещались акции головной организации, но на фоне складывающейся ситуации в экономике и политике руководители казахстанского банка сумели успешно отделиться от московского финансового института.

– Мы в то время были очень тес­но связаны деньгами, кредитными ресурсами с Москвой, поэтому открыто не могли отказаться от продажи акций Агропромбанка СССР, но все же дали знать Совету министров и Верховному Совету, что создадим свой, казахстанский Агропромбанк, и не будем размещать акции союзной структуры. Провели акционирование, выпус­тив собственные акции. Это было первое АО в Казахстане, которое удалось создать, несмотря на недостаточность законодательных основ об акционерных обществах, – рассказывает ветеран финансовой работы, занимавший в то время должность первого заместителя председателя казахстанского банка.

Вслед за этим Агропромбанк СССР, начиная примерно с третьего квартала 1991 года, прекратил помогать Казахстану кредитными ресурсами. Все последующие поступления от союзного банка впоследствии перешли в разряд государственного долга респуб­лики перед РФ.

Схожие процессы происходили и в области страхования.

– У нас на республиканском уровне была страховая компания, но она уже не перечисляла в то время страховые взносы в союзный бюджет. Так же действовало Министерство финансов КазССР. То есть мы видели отчетливое размежевание и отход от центра, – вспоминает Галым Байназаров.

Совершенно закономерно, что аналогичная ситуация складывалась и в промышленности.

– В Казахстане по статистике на 1 января 1990-го действовало около 19 тысяч промышленных предприятий. Уже к 1991 году из них остановились или ликвидировались более 400. Все просто: они имели союзное значение, а финансирование из союзного бюджета прекратилось. Этот процесс продолжался до 1995-го, и к тому времени число прекративших существование промпроизводств достигло 1,5–2 тысяч, – отметил он.

Оказать поддержку закрываю­щимся предприятиям бюджет республики не мог из-за нехватки ресурсов. Более того, у страны еще даже не было Национального банка. Галым Байназаров возглавил работу по созданию этого финансового института и стал первым его председателем в 1992 году.

– Большой проблемой оказалась нехватка денег. Мир для нас был закрыт, ведь денежные потоки шли через Москву, только для нее были открыты международные расчеты, денежный и кредитный рынки. Нам все приходилось соз­давать в 1992–93 годах практически с нуля, не имея ни кадров, ни навыков. Второй серьезной проб­лемой стала нехватка времени. Приходилось работать и день, и ночь, учиться на ходу, готовить кадры, – рассказывает ветеран финансовой системы республики.

Вспоминая события 1990 года, Галым Байназаров приветствовал тот факт, что Дню Республики присвоен статус национального праздника.

– Я считаю, это – правильно. Принятие Декларации о государственном суверенитете стало первой ласточкой, первым шагом к Независимости, а первый шаг, как известно, самый трудный. Нельзя забывать первые шаги и людей, усилиями которых они были сделаны.

В те годы поистине судьбонос­ные решения приходилось принимать в тяжелейших условиях, не сравнимых с сегодняшними сложностями. Именно поэтому повышение статуса Дня Респуб­лики является справедливым и закономерным, – заключил один из основоположников банковской системы страны.

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