Песни, которые вели в бой

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске чеэсники записали оригинальное музыкальное поздравление к Дню защитника Отечества и Дню Победы.

фото ДЧС ВКО

Музыкальную «открытку» подготовил совместный домбровый оркестр школьников и областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Прозвучали легендарные песни «Катюша», «Смуглянка» и другие. Музыканты смогли создать торжественную и одновременно трогательную атмосферу.

Как пояснили в департаменте, песни о войне звучат много лет, но они по-прежнему остаются любимыми, берут за душу. Их знает и слушает не только старшее поколение, но и молодежь.

– Исполняя популярные композиции на домбре, мы хотели выразить уважение нашим замечательным ветеранам и всем, кто сегодня стоит на защите родного Казахстана, – отметил начальник управления кадровой политики ДЧС ВКО Айдын Мустафин. – Песни военных лет отражают историю и дух целой эпохи. Эти мелодии и слова подбадривали солдат в тяжелые времена, придавали силы, вели в бой. В нашем совместном со школьниками музыкальном коллективе собраны разные поколения, но идея общая – патриотизм, память о войне, уважение ко всем защитникам родной земли.

Свое музыкальное поздравление чеэсники разместили в соцсетях и на сайте областного ДЧС.

#Усть-Каменогорск #поздравление #ДЧС #ВОВ #песни #7мая #9мая #открытка #музыкальнаяоткрытка

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