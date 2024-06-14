Петиция по утильсбору: члены рабочей группы выедут на автозаводы в регионы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке Министерства промышленности и строительства РК прошло заседание Рабочей группы по рассмотрению петиции касательно утильсбора, сообщает Kazpravda.kz

В состав рабочей группы вошли депутаты Парламента РК, вице-министры министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Жасыл Даму», ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз», ОЮЛ «Союз промышленных инвесторов Казахстана», «Союз независимого бизнеса Казахстана», а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии», независимого автомобильного союза и ОФ «Әділдік үшін».

Открывая заседание, вице-министр отметил, что петицию подписало 50 тысяч человек, и важно ее рассмотрение проводить в конструктивном ключе ― для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Инициатор петиции в своем выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.

В ходе дискуссии во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.

В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, в случае, если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудится огромное количество работников, обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации.

Закрывая заседание, Олжас Сапарбеков отметил, что в первую очередь его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора.

Кроме того, был утвержден график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы. Члены рабочей группы посетят ТОО «КАИК», ЧК «Kazrost Engineering LTD» и АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в Кокшетау, ТОО «Hyundai Trans Auto» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» в Алматы, ТОО «СемАЗ» и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» в Семей, а также ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» и АО «Агромашхолдинг KZ» в Костанай.