Певцы, актеры были вынуждены растрачивать свой талант, выступая перед руководством Карлага
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Людям искусства, привыкшим к свободе мысли и бурной творческой деятельности, пожалуй, труднее остальных приходилось за колючей проволокой лагерей ГУЛАГа. Среди заключенных Карлага были тысячи актеров, певцов, музыкантов, танцоров. Им, как и всем остальным «врагам народа», приходилось выполнять черную работу – трудиться на рудниках, строить железные дороги и заводы, рыть арыки и ухаживать за скотом. При этом за «колючкой» эксплуатировали и их талант. В Карлаге было не меньше 20 агитбригад, состоявших из артистов-зэков. Они ставили спектакли, устраивали концерты и творческие вечера, чтобы развлечь лагерное начальство.