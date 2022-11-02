Пили. Пьем! И пить будем?

В стране неожиданно возвращаются к теме введения акциза на сладкие напитки. И это плохая новость и для сладкоежек, и для бизнесменов.
Сахарный оброк замаячил перед отечественными производителями газировки два года назад. Тогда новый нацпроект «Здоровая нация» определил несколько крупных мишеней, которые следовало поразить, чтобы население страны стало крепче, бодрее и веселее.
Так среди алкоголя, табака и гиподинамии появились сахаросодержащие напитки. Не сказать, что неожиданно: их давно и повсеместно обвиняют в том, что общество стремительно тучнеет на «быстрых» жидких углеводах и больше страдает связанными с лишним весом заболеваниями. К тому же «сахарный налог» в странах, где борьбу с ожирением возвели на государственный уровень, применяется с прошлого века.
Проект поправок в Налоговый кодекс РК предусматривал введение акцизного сбора еще в 2021-м и поэтапное его увеличение с 7% до 45% к 2025 году. Новаторство это, конечно же, не осталось без внимания профильного бизнеса. Обеспокоенные производители еще тогда предлагали глубже копать, чтобы получить четкое понимание, насколько повинна в проблеме вода с сахаром.
События двух прошлых лет отвлекли от неприятной темы. Однако к ней недавно вернулись с намерением со следующего года обременить производство 20-процентным акцизом.
– Но мы так и не поняли, почему акцент делается именно на нашей продукции, – говорит Алия Мамытбаева, руководитель Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК. – Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать: причиной ожирения не может являться отдельно взятый продукт. Это комплекс факторов: несбалансированное питание, недостаток физической нагрузки, отсутствие здоровых привычек в семье. Применительно к нашей стране нужно учитывать еще и национальные особенности питания.
Где жир, там сахар?
Как раз эти самые национальные особенности в 2016 году исследовались при участии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Казахстанской академии питания. Большая научная работа по изучению угрозы распространения ожирения завершилась неожиданными выводами: в стране слишком много съедают соли – процентов на 30 больше нормы – и используют в пищевой промышленности опасные трансжиры.
Скорее это намек на колбасу, мясные полуфабрикаты, майонез, плавленые сыры, выпечку. О «нехорошем» сахаре в докладе ВОЗ, которая сейчас настойчиво педалирует идею сокращения потребления сахаросодержащих напитков, в том числе через налогообложение, упоминается в самом пустячном значении.
Выяснить, чего казахстанцы переедают и где набирают лишние килограммы, на самом деле не так сложно. Достаточно проанализировать нашу общую потребительскую корзину, и все скрупулезно пересчитать.
– Если говорить о сахаре в плане его «вреда», то странно не брать во внимание кондитерские изделия и чистый продукт, на который приходится больше половины всего объема потребления в стране. Ведь у нас традиционно в семьях пьют сладкий чай, варят много варенья, – продолжает Алия Мамытбаева. – Возможно, я удивлю, но доля сахаросодержащих напитков промышленного производства в калорийном рационе казахстанцев составляет всего 2,2%.
Казахстан уступает в этой категории и на международной арене. В фастфудной Америке за год выпивается больше 350 литров подслащенной газировки на душу населения, в Китае и того больше – 411, в Германии данный показатель – 300 литров на человека, в Испании – почти 270, в Мексике – 98. В 2021 году в нашей стране в среднем осилили 57 литров на каждого. Так почему именно газировку назначили виноватой?
По воробьям из пушки
Сегодня известно о трех десятках стран мира, где применяется налог на вредную еду, причем не только сладкую. Среди подакцизных товаров, помимо фастфуда, продукты с высоким содержанием жиров, соли, пищевых добавок и даже специй. Результаты эксперимента разные: кому-то удается снизить их потребление, и порой значительно, где-то фискальные меры большого успеха не имеют.
От сбора на сахаросодержащие безалкогольные напитки отказалась Дания, обнаружив, что он открыл дорогу на внутренний рынок более дешевой импортной продукции. Нет единства по этому вопросу в Америке, где в одних штатах применяют налог на сладкое, в других – нет, но количество тучных людей растет повсеместно. Во Вьетнаме подсчитали, что потери экономики от снижения производства сладких напитков в шесть раз превысили поступления в бюджет от акцизов.
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тоже обещала отменить сахарные поборы в стране и смягчить другие меры борьбы с ожирением. Не успела, но ее аргументы понравились бы не только англичанам: «Люди не хотят, чтобы правительство диктовало, что им следует или не следует есть».
Зато в Венгрии 4-процентный акциз на чрезмерно сладкое и соленое продовольствие, который действует больше 10 лет, привел к сокращению продаж газировки на 20%. Правда, никак не повлиял на количество граждан, страдающих избыточным весом. Это пока слабое место политики сокращения потребления нездоровой пищи через дополнительное налогообложение – она не достигает главной цели.
Заведующая кафедрой КазНМУ им. С. Асфендиярова, главный внештатный эндокринолог Алматы Светлана Большакова утверждает, что наука вообще не располагает обоснованными данными о связи чрезмерного потребления сахара и эндокринных заболеваний, в том числе ожирения.
– Сам по себе сахар не может вызывать развитие, к примеру, сахарного диабета, – объясняет доктор. – У эндокринных заболеваний совсем другой патогенез. Здоровому человеку без проблем с углеводным обменом и без избытка массы тела вреда от сладкого не будет. Но при лишнем весе, низкой физической активности, увлечении фастфудом и другой высококалорийной пищей, в том числе сахаросодержащей, дополнительные калории могут привести к развитию сахарного диабета. А если общее количество калорий находится в пределах здорового диапазона, то сахар ущерба здоровью не наносит.
В общем, жиреют не от сладкого, а от лишнего.
Сладкий яд
Демонизация сахара – старый «конек» приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ). Но опыт стран, прошедших через историю с сахарным налогом, показывает, что акциз на подслащенные напитки не особо влияет на структуру потребления калорий среднестатистическим гражданином: он их добирает в чем-то другом, неполезном, но вкусном.
Тем не менее Казахстан готовится идти тем же путем – бороться с газировкой, взвинчивая цены. Идейная подоплека у нового акциза известная – регулирование отрасли ради оздоровления нации. Производителям безалкогольной продукции в этой версии не хватает убедительности.
– Проще было бы согласиться с введением акциза, если б предлагались дифференцированные ставки. Это же логично: чем больше в напитке сахара, тем он, условно говоря, «вреднее», значит, и отчислять за него нужно больше, – отстаивает свою позицию руководитель Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков. – Но нет, вариант выбирается проще – сбор с единицы продукции. А в этой системе не имеет значение, что в бутылке налито: напиток с высоким содержанием сахара или низкокалорийный, как, например, ароматизированная вода.
В таком исполнении акциз на газводу, считает Алия Советовна, скорее станет обычной фискальной мерой для пополнения госбюджета, а его «оздоровительный» эффект сможет дать не более 3–5% – таков, по ее данным, средний международный результат сокращения употребления сахаросодержащих продуктов подакцизных категорий.
– Зато потери для нашего бизнеса и экономики в целом окажутся огромными, – продолжает Алия Мамытбаева. – С 2023 по 2025 год можно ожидать снижения производства до 56%, десятикратно сократится экспорт, почти на 57 миллиардов тенге уменьшатся налоговые отчисления, мы потеряем до 37 тысяч сотрудников как в основной, так и смежных отраслях. И главный удар примет на себя малый и средний бизнес, в нашей отрасли он составляет 95% всех предприятий. Большинство из них просто не справятся с ситуацией.
Будем меньше пить?
Допустим, производственники в преддверии нежелательного для них обновления Налогового кодекса излишне сгущают краски. Но и без этого мрачного прогноза понятно, что от нового фискального бремени скорых и приятных бонусов ждать не приходится.
Если бизнес получит фактически новый налог, то расплачиваться за него все равно придется конечному плательщику – рядовому покупателю. А когда повышаются цены на обиходные товары, ноша эта ложится в первую очередь на небогатых потребителей.
Поведенческий стереотип, скорее всего, сработает и в этот раз. Какая-то часть любителей приторной шипучки откажется от подорожавшего продукта, другая найдет замену подешевле, а третьи продолжат покупать лакомство с «оздоровительной» накруткой.
В профильной ассоциации «безалкогольщиков» считают, что сейчас не время для усиления фискальных мер из этих соображений тоже. Все-таки нельзя перекладывать нелегкую проблему борьбы с ожирением на плечи обычных людей, тем более в кризис. И предлагают решения, которые потребуют больше времени и сил, но они не будут антисоциальными.
Предложения, подготовленные производителями к обсуждению, они сами называют саморегуляцией бизнеса.
– Самый правильный путь – когда предприятия самостоятельно понижают сахар в своих продуктах, – объясняет Алия Советовна. – Производители уже договариваются между собой о сокращении его содержания в общем портфеле напитков на 10% до 2027 года. И пусть не покажется, что это слишком долго. Коррективы в рецептуре предполагают изменение технологий, а это сложное и дорогостоящее мероприятие. У сахара ведь роль не только гармонизатора вкуса, это консервант и стабилизатор. Нужно найти такие ингредиенты, которые и заменят сахар, и не отпугнут потребителя.
В качестве альтернативы 20-процентному подорожанию сладкой воды бизнес готов к расширению бескалорийных опций на производствах, уменьшению объема упаковки, ограничению рекламы сахаросодержащих напитков на детскую аудиторию.
Остается только выбрать правильный вариант оздоровления нации: с новым налогом или без него. Кстати, в американских штатах – стране самых тучных, но свободных людей – налог на газировку принимали сами граждане. Поэтому в Калифорнии акциз действует, но в Сан-Франциско жители от него отказались.