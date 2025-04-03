Пилотный проект набирает обороты

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Анастасия Михайлова

Пилотный проект по присвоению рабочей квалификации старшеклассникам, стартовавший в 2023⁄24 учебном году, продолжает набирать обороты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства просвещения, инициатива охватила 2 тыс. старшекласс­ников, из которых 905 выпускников уже завершили обучение и, помимо школьного аттестата, получили диплом о среднем техническом образовании.

По словам директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Асета Муханбетова, профессиональная подготовка проходит на базе колледжей, а освоение общеобразовательных дисциплин – в школах. По окончании 11-го класса учащиеся получают не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании.

Проект запущен в 17 регионах страны и финансируется за счет средств местных бюджетов, предус­мотренных на подготовку кадров. В нем участвуют примерно 150 колледжей и школ. Старшеклассникам предоставлен богатый выбор будущих специальностей – это направления «организация питания», «мебельное производство», «сварочное дело» и другие. Инициатива усилит практическую направленность школьного образования, расширит возможнос­ти для молодежи, а самое главное – выпускники смогут выходить на рынок труда сразу пос­ле окончания школы.

#проект #школьники #профориентация #специальности

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