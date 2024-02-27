Пилотный проект по маркировке моторных масел запустили в Казахстане

Минэнерго совместно с НПП «Атамекен» и компанией «Казахтелеком» реализует пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

По информации ведомства, к пилотному проекту планируется подключить всех участников рынка – от производителей и импортёров до компаний оптово-розничного сегмента.

Как пояснили в министерстве, основные цели пилотного проекта: обеспечение добросовестной конкуренции на рынке моторных масел; улучшение прозрачности и надежности информации о происхождении моторных масел для потребителей; повышение эффективности контроля за оборотом продукции и борьбы с контрафактной продукцией; содействие развитию отечественного производства и повышению конкурентоспособности отрасли моторных масел; устранение барьеров в рамках трансграничной торговли в ЕАЭС.

Производителей, импортеров, дистрибьютеров, логистические компании, оптовых и розничных реализаторов приглашают принять участие в пилотном проекте.

— Участие в проекте позволит продемонстрировать вашу ответственность перед потребителями и укрепить свою репутацию на рынке. Кроме того, вы сможете внести свой вклад в борьбу с контрафактной продукцией и защитить интересы своего бизнеса, — говорится в официальном сообщении.

В Минэнерго добавили, что для получения подробной информации о системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров функционирует круглосуточный колл-центр Единого оператора по номеру: 8 800 080 6565.

Напомним, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание по результатам действия обязательной маркировки товаров и ходу внедрения пилотных проектов.