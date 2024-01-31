В Казахстане запускают пилотные проекты по маркировке пива и моторного масла

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание по результатам действия обязательной маркировки товаров и ходу внедрения пилотных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По информации Министерства финансов, после введения обязательной маркировки табачных изделий в 2019 году отмечается рост поступления акцизов по всем видам табака на 46,8% – со 191,5 млрд тенге до 281,1 млрд тенге в 2023 году.

В информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПС) по табачным изделиям зарегистрировано 43 284 участника, нанесено 4,1 млрд кодов маркировки. За 2022-2023 годы выявлено нелегальной табачной продукции на сумму свыше 12 млрд тенге.

По обувной продукции в ИС МПТ зарегистрировано 3 745 участников, нанесено 90,5 млн кодов. При этом поступление НДС и таможенной пошлины от импортированной обувной продукции в 2021 году составило 7,8 млрд тенге, в 2022 году – 26,4 млрд тенге (рост более, чем в 3 раза, или 338%), в 2023 году – 30,7 млрд тенге (рост на 16% к 2022 году).

Такие результаты действия обязательной маркировки говорят о положительной динамике достижения поставленной цели – вывод оборота товаров из теневого рынка.

1 июля 2024 года завершается пилотный проект и вся рознично-оптовая торговля лекарствами (7124 наименования) должна перейти на обязательную маркировку. Учитывая социальную значимость бесперебойной продажи лекарств в каждом селе и городе, Серик Жумангарин поручил представителям Министерства торговли и интеграции, АО «Казахтелеком» вместе с сотрудниками банков объездить медучреждения, аптеки для апробации бизнес-процесса маркировки лекарственных средств.

В настоящее время по лекарственным средствам в ИС МПТ зарегистрированы 563 участника, эмитировано (выпущено) 19 млн кодов маркировки. Также с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка ювелирных изделий.

С начала февраля 2024 года стартуют пилотные проекты по маркировке и прослеживаемости пива и пивных напитков, моторного масла.