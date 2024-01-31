В Казахстане запускают пилотные проекты по маркировке пива и моторного масла

Правительство
101
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Также с 1 июля вводится обязательная маркировка ювелирных изделий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание по результатам действия обязательной маркировки товаров и ходу внедрения пилотных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По информации Министерства финансов, после введения обязательной маркировки табачных изделий в 2019 году отмечается рост поступления акцизов по всем видам табака на 46,8% – со 191,5 млрд тенге до 281,1 млрд тенге в 2023 году.

В информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПС) по табачным изделиям зарегистрировано 43 284 участника, нанесено 4,1 млрд кодов маркировки. За 2022-2023 годы выявлено нелегальной табачной продукции на сумму свыше 12 млрд тенге.

По обувной продукции в ИС МПТ зарегистрировано 3 745 участников, нанесено 90,5 млн кодов. При этом поступление НДС и таможенной пошлины от импортированной обувной продукции в 2021 году составило 7,8 млрд тенге, в 2022 году – 26,4 млрд тенге (рост более, чем в 3 раза, или 338%), в 2023 году – 30,7 млрд тенге (рост на 16% к 2022 году).

Такие результаты действия обязательной маркировки говорят о положительной динамике достижения поставленной цели – вывод оборота товаров из теневого рынка.

1 июля 2024 года завершается пилотный проект и вся рознично-оптовая торговля лекарствами (7124 наименования) должна перейти на обязательную маркировку. Учитывая социальную значимость бесперебойной продажи лекарств в каждом селе и городе, Серик Жумангарин поручил представителям Министерства торговли и интеграции, АО «Казахтелеком» вместе с сотрудниками банков объездить медучреждения, аптеки для апробации бизнес-процесса маркировки лекарственных средств.

В настоящее время по лекарственным средствам в ИС МПТ зарегистрированы 563 участника, эмитировано (выпущено) 19 млн кодов маркировки. Также с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка ювелирных изделий.

С начала февраля 2024 года стартуют пилотные проекты по маркировке и прослеживаемости пива и пивных напитков, моторного масла.

#проект #запуск #пиво #маркировка #масло #прослеживаемость

Популярное

Все
Если в сердце живет любовь
Ержан да Татьяна
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Прославил родной Кокшетау
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи требует депутат
Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД
Массовый сбой произошел в Рунете
О сейсмообстановке в стране рассказали в МЧС РК
Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса – …
В МЧС проведут расследование действий своих подразделений в…
Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступ…
Меры поддержки МСБ рассмотрят в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]