​«Пингвины» хромают, а Овечкин порхает

В Национальной хоккейной лиге команды сыграли всего лишь от двух до четырех игр, но событий при этом произошло столько, что издания, специализирующиеся на этом виде спорта, порой едва успевают «переваривать» их. Возьмем к примеру действующего обладателя Кубка Стэнли – «Питсбург пингвинз». Только в этой лиге возможно такое, что чемпионы могут потерпеть на старте два поражения кряду, причем одно из них с разгромным счетом 1:10 (от «Чикаго блэкхоукс»), а после серьезных разборов полетов одержать две победы кряду, причем одну из них над «Вашингтон кэпиталз» (3:2), где высокую планку для всей НХЛ задал выдающийся российский форвард Александр Овечкин.

«Жалит, как пчела, порхает, как бабочка» – такой эпитет применим не только к боксерам, но и к игрокам с клюшкой в руке, в частности, к Александ­ру Великому. Если кто не знает, то за прозвище Александр Великий (Alexander The GR8) в свое время проголосовали большинство болельщиков во время специальной акции компании ССМ, которая производит спортивную экипировку. Компания предлагала хоккейным фанатам придумать прозвище для российского форварда, и те прислали около 4 тыс. вариантов. Овечкин выбрал из всей массы вариантов 5 наиболее понравившихся: OV-1 («О-Ви-Уан», видимо, по созвучию с именем одного из джедаев Оби-Вана Кеноби из фантастической саги «Звездные войны»), Alexander The Great 8 (Александр Великий), Agent 008 (Агент-008 – Александр выс­тупает под восьмым номером), The Russian Magician (Русский волшебник) и The 8th Wonder (Восьмое чудо света – опять-таки ассоциации с номером), но последнее слово осталось за фанатами.

Итак, Овечкин первым за 100 лет из игроков НХЛ оформил хет-трики (или как еще их называют за океаном «трюки со шляпой») в двух стартовых матчах сезона. В первом матче сезона он трижды поразил ворота «Оттавы сенаторз» (5:4 OT), а во втором стал автором покера в ворота «Монреаль канадиенс» (6:1). Именно 100 лет назад, в сезоне-1917/18 сразу трое хоккеистов – Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл – оформили по хет-трику в двух матчах подряд на старте чемпионата, а потом этого не удавалось никому. Всего же для Александра это был 19-й хет-трик в карьере в НХЛ.

Продолжает всех удивлять и новичок лиги, новообразованный клуб из столицы игрового бизнеса США «Вегас голден найтс». «Золотые рыцари» в трех стартовых играх одержали три победы кряду, набрав 6 полноценных очков (для тех, кто не знает, в НХЛ за победы начис­ляют по 2 очка – независимо от того, была ли она одержана в основное и дополнительное время или в серии буллитов, а проигравшая команда набирает одно очко лишь в случае перевода игры в дополнительное время или в серии буллитов). Большинство специалистов прочили этой команде быть на дне турнирной таблицы, а сенсации не ожидал никто. Этим достижением «Вегас» установил новый рекорд для новообразованных клубов. Ранее новички лиги ограничивались лишь двумя выигрышами на старте, а «Золотые рыцари», обыграв в последней встрече «Аризону койотс», выиграли уже трижды, и не собираются останавливаться – впервые за 100 лет существования НХЛ. Более того, за последние 48 лет стартовать с трех побед не удавалось ни одному клубу-новичку ни в одной из четырех профессиональных лиг Северной Америки (помимо NHL в хоккее – это NBA в баскетболе, NFL в американском футболе и MLB в бейсболе). Автором исторического первого домашнего гола «Вегаса» стал нападающий Томаш Носек, забивший спустя две с половиной минуты после стартового вбрасывания. Кроме этого, «Золотые рыцари» в третьем поединке установили еще один рекорд для новичков – они забили 4 гола в первом периоде за 8 мин и 11 сек в ворота «Койо­тов» из Аризоны. Вот такой дебютант появился в НХЛ.