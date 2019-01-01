​Письмо самому любимому дедушке

«Говорят: под Новый год, ⁄ Что ни пожелается – ⁄ Все всегда прои­зойдет, ⁄ Все всегда сбывается». Вспомнив эти михалковские строчки, я, с позволения Деда Мороза конечно, заглянула в его предновогоднюю почту с вопросами: о чем же нынче мечтают дети, какие подарки хотят увидеть под елкой и что желают себе и другим в волшебную ночь? Просмотрела пожелания, кстати, практически все сбывшие­ся, ведь сегодня уже 1 января, и еще раз убедилась в том, что интересы у наших детей самые разные. А еще сделала для себя несколько открытий.

К примеру, мальчишки в письмах дедушке заказывают «диких скричеров» – это машинки-транс­формеры, которые «подпрыгивают, делают в воздухе кувырок в 360 градусов и превращаются в зверей прямо в воздухе». Из той же категории игрушки Бамблби, трансформирующиеся из роботов в машины и наоборот.

Девчонки мечтают о куклах… нет, уже не Барби, а LOL. Оказывается, эти маленькие лупоглазые куколки упакованы в шары, но добраться до них можно только сняв несколько слоев упаковки, в которых спрятана масса сюрпризов – одежда, аксессуары различные. Сама же суперкукла не боится воды и может запрос­то искупаться вместе со своей хозяйкой, меняя при этом цвет!

Не уступают своих позиций гироскутеры и дроны, смарт-часы, очки виртуальной реальности, беспроводные наушники с беспроводными же колонками. Ну а как же обойтись без смартфонов, планшетов, айпадов и айфонов? Один шестилетка даже попросил электрогитару. Значит, рок будет жив! Ребятня интересы продвинутого поколения блюдет.

Но неужели же только о железках да гаджетах думает наша детвора? К счастью, нет. Есть еще что-то в их письмах, так напоминающее наши далекие мандариново-конфетные новогодние праздники. Вот дошколята – ура! – просят у Белобородого книжки – сказки, раскраски, энциклопедии. И между прочим, охотно их читают. Не забывают дети про зимние детские забавы – заказывают санки, лыжи и коньки.

Да что я так голословна?! Вот несколько писем процитирую и попрошу обратить внимание на то, что малыши, подростки, а они, между прочим, продолжают втайне верить в Деда Мороза, просят не только материальное и не только для себя. Судите сами.

«Здравствуй, дорогой Дед Мороз!» – пишет 7-летний Сережа. – В 2019 году я бы хотел пожелать всем, чтоб в каждый дом ворвалось счастье, желаю всем добра, здоровья, любви… И в этом году я бы хотел от тебя, дедушка, коньки (размер 29–30). С Новым годом!»

Вот еще одно послание: «Здравствуй, дорогой Дед Мороз! Как твои дела? Ждешь Новый год, писем от ребятишек? Хорошо! Меня зовут Денис. Я люблю рисовать, люблю хоккей. В этом году стараюсь, слушаюсь и помогаю взрослым. Очень жду Новый год, потому что в нем стану старше. Люблю в этот праздник встречать гостей, веселиться. В 2019 году пожелаю всем удачи, хорошего настроения и здоровья. Хочу, чтобы этот год принес море радости, меньше грусти. У меня все хорошо. В этом году я хочу себе в подарок дорожную сумку (чемодан) с кодом. А все остальное у меня есть. Я очень буду рад, если ты исполнишь желания всех ребят. Спасибо». Не иначе в путешествие собирается Денис.

«Дорогой Дед Мороз, меня зовут Карина, и мне 15 лет. Еще с 8-го класса мечтаю стать фотомоделью. И моя мечта сбывается. Я люблю петь, танцевать, рисовать. Участвую в разных конкурсах и ярмарках, продаю свои картины. В этом году я летала в Турцию, мне было очень интересно, мы с группой участвовали в вокальном конкурсе «Шоу Турция» и получили Гран-при. Я хочу в следующем году сертификат на классическую одежду. Спасибо большое! Счастливого Нового года всем!»

Хорошо ведь, что девчонки не перестали быть модницами, а мальчишки не перестали грезить путешествиями в далекие страны. Так здорово, что в письмах они делятся своими увлечениями, мечтами, желают счастья и добра не только себе, но и всем, всем, всем! И разве ж можно отказать этим авторам писем?! Конечно же нет! И неважно, куда было опущено письмо – в настоя­щий почтовый ящик, в импровизированный, что традиционно ставится у новогодних елок, в торговых центрах или отдается в руки школьному учителю или воспитателю. Да даже в морозильную камеру холодильника (именно она, к примеру, служит почтовым ящиком у меня дома) обязательно заглянет Дед Мороз, лишь бы не оставить ни одного любознательного, верящего в чудо ребенка без новогоднего подарка.

И пусть мешок Деда Мороза наполняют папа с мамой или дяденьки-спонсоры, благотворительные фонды и так далее, главное заключается в том, чтобы ощущение сказки, вероятнос­ти чуда не покидало ни детей, ни взрослых. К слову, недавно учительницу одной из школ американского штата Нью-Джерси уволили после того, как она рассказала детям, что Санта-Клау­са, по-нашему Аяз-Ата и Дед Мороз, не существует. Многие дети вышли с урока в слезах, а директор школы назвал подобные высказывания учителя недопустимыми и разрушающими веру детей в волшебство. Так-то вот. А мы верили и будем верить в сказку.