Письмо самому любимому дедушке
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Марина Пархоменко
«Говорят: под Новый год, ⁄ Что ни пожелается – ⁄ Все всегда произойдет, ⁄ Все всегда сбывается». Вспомнив эти михалковские строчки, я, с позволения Деда Мороза конечно, заглянула в его предновогоднюю почту с вопросами: о чем же нынче мечтают дети, какие подарки хотят увидеть под елкой и что желают себе и другим в волшебную ночь? Просмотрела пожелания, кстати, практически все сбывшиеся, ведь сегодня уже 1 января, и еще раз убедилась в том, что интересы у наших детей самые разные. А еще сделала для себя несколько открытий.