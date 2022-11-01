Общество

Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются

Серик Кабдулов

Как не остаться внакладе

Во сколько обходится питание учащимся в школах Атырау? Вот лишь немного статистики. Сейчас сосиски в тесте можно приобрести в уполовиненном виде, и обойдется сей деликатес в 200 тенге. Булочки, коржики продаются по 150 тенге, бутылочка воды объемом 500 граммов – по 250, холодный чай Nestea – по 400. Цена на самсу начинается от 270 тенге. И так далее.

Многие предприниматели, работающие со школами, говорят: мол, все вокруг подорожало, вот и приходится выкручиваться. Но как объяснить, что цены на те же продукты и товары в других точках общепита или магазинах ниже, чем в школьных столовых? Бизнесмены и чиновники от образования находят свои аргументы.

– С нового 2022–2023 учебного года индивидуальными предпринимателями – арендаторами школьных столовых создана ассоциация Catering Atyrau, где конт­ролируются цены на выпускаемую продукцию. В данное время цены едины. На мучную продукцию, согласно калькуляционной карточке, они не превышают 200 тенге, например, коржик стоит 150 тенге, – рассказывает руководитель городского отдела образования Фаруза Шангереева.

По информации отдела образования, прейскурант цен согласован с вышестоящими инстанциями. Учащиеся могут приобрести в школьных столовых рогалики по цене от 120 до 150 тенге, торт «Зебра» – от 150 до 200 тенге, ватрушку – от 180 до 200 тенге, компот – от 50 до 70 тенге.

– Это только несведущим кажется, что в школьной столовой легко работать. На самом деле у нас очень большие расходы. Много денег приходится платить за аренду школьной столовой – от 350 тысяч до 600 тысяч тенге в месяц. Кроме того, мы сами следим за оборудованием, которое стоит баснословных денег, – информирует заместитель руководителя ассоциации Catering Atyrau Раиса Утегенова.

С 2022 года на питание одного ребенка местный бюджет выделяет 450 тенге вместо прежних 267. И теперь индивидуальных предпринимателей, работающих в школьной столовой, обязали каждый день подавать детям салаты, которые должны быть заправлены оливковым маслом. Кроме того, обязательно должен быть рыбный день.

– В эти 450 тенге мы укладываемся тютелька в тютельку. Свой доход видим только от розничной продажи, – поясняет Раиса Утегенова.

Стоит напомнить, что в текущем году во многих регионах, в том числе и Атырауской области, ученики 1–4-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием. В Правительстве подсчитали: для того чтобы обеспечить 1,5 млн учащихся начальных классов бесплатным питанием, необходимо ежегодно выделять из бюджета 150 млрд тенге.

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