План выполнят

Свежий выпуск
27
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В области Абай подвели итоги работы АПК за первое полугодие.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Ертая Куанбаева, план по валовому выпуску сельхозпродукции составляет более 489 млн тенге. Этого показателя в регионе планируют достичь во втором полугодии, после завершения уборки урожая. Ожидается также, что индекс физического объема отрасли составит по итогам года 105%.

В первом полугодии валовая продукция сельского хозяйства по области достигла 98 774,4 млн тенге. Этот рост обусловлен увеличением объема продукции животноводства на 8,3%. Производство мяса в живом весе выросло на 3% и достигло 57,5 тыс. тонн, молока – на 3,3% и составило 136,9 тыс. тонн.

В первом полугодии увеличились объемы производства сыра и творога, растительного масла, кисломолочных продуктов. Кроме того, вложено 13,4 млрд тенге инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в продукты питания – 455,2 млн тенге.

#область Абай #сельское хозяйство #АПК

Популярное

Все
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Сельчанин, создавший единственный в республике центр реабилитации диких животных, нуждается в поддержке государства
В Алматы торжественно отметили 90-летие Веры Сидоровой – легендарной личности, чье имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира», выпущенную под эгидой ООН
Фонд историко-краеведческого музея Кармакшинского района пополнился кузнечным мехом, наковальней и составным седлом XIX века
К завершению службы в армии в совершенстве овладеть государственным языком – такую цель ставит перед собой Сергей Пышнограев
Не просто переводить, а думать
Нужно с уважением относиться к главному и сакральному национальному блюду «ет»
В дикой природе случаются рукотворные чудеса
Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали
Олимпийская награда Наримана Курбанова дарит надежду
Кокпарши из США удивляет
В Кызылорде отметили победителей городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы»
Наболело
Томатов много не бывает
Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме
В Приаралье продолжается акция «Мектепке жол»
Корма с запасом
План выполнят
Воздух будет чище
Каждый вопрос имеет свой ответ
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Какой будет погода этой осенью в Казахстане
Здесь делают лучший пломбир
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Воду дал... Антикор
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Без тяжб и в своих домах!
Полицейских учат технологиям мошенников
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Ключевые приоритеты – внутриполитическая стабильность и общ…
Каждый вопрос имеет свой ответ
Воздух будет чище
Корма с запасом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]