План выполнят

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Ертая Куанбаева, план по валовому выпуску сельхозпродукции составляет более 489 млн тенге. Этого показателя в регионе планируют достичь во втором полугодии, после завершения уборки урожая. Ожидается также, что индекс физического объема отрасли составит по итогам года 105%.

В первом полугодии валовая продукция сельского хозяйства по области достигла 98 774,4 млн тенге. Этот рост обусловлен увеличением объема продукции животноводства на 8,3%. Производство мяса в живом весе выросло на 3% и достигло 57,5 тыс. тонн, молока – на 3,3% и составило 136,9 тыс. тонн.

В первом полугодии увеличились объемы производства сыра и творога, растительного масла, кисломолочных продуктов. Кроме того, вложено 13,4 млрд тенге инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в продукты питания – 455,2 млн тенге.