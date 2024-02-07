Платежный переполох

Привычка оплачивать коммунальные счета в приложении популярного банка, как говорится, не глядя, сыграла злую шутку со многими жителями Шымкента. Я тоже оказалась в их числе, уверенно нажав опцию «оплатить», не вникая в детали, сколько, кому и за что. А зря.

В это время в соцсетях более внимательные горожане, обнаружив в квитанции новую графу, а кое-кто – и две, уже разразились недоуменными комментариями, пытаясь разобраться: что это за компании и почему они оказались в ЕПД, если договоры с ними не заключались и дополнительных услуг в январе от них точно никто не видел?

– Представители организации «Омега XXI» должны работать вместе с домкомами, чтобы отражать точные сведения в квитанции, – возмущается житель Шымкента Бакытжан Орманов. – Ведь домкомы с согласия жильцов на общем собрании заключают договор с компаниями по обслуживанию дома. Мне непонятно, на каком основании работники биллинговой компании, формирующей шымкентцам ЕПД, самостоятельно внесли в квитанции организации, которые не заключали договоры и, самое главное, ничего не сделали для людей?

В платежках жильцов его дома появились сразу две новые графы. Одна из них предписывала заплатить некоему ТОО «KAZ constraction servicе-2020» за услуги по содержанию общего имущества, второму – ТОО «Ishanyraq» – за… «сервисные услуги»...

В квитанциях же моего 60-квартирного дома одной строкой вписаны сразу два ТОО, каким-то образом, видимо, рассчитывающие поделить платеж между собой.

– Все эти «добавления» в квитанцию должны быть юридически обоснованы, – прокомментировала ситуацию адвокат Наталья Бурмистрова. – Необходимо наличие договора или иного соглашения с уполномоченным лицом, действующим от имени жителей на основании решения общего собрания. То есть избранный председатель имеет право от имени жильцов заключить с любой из организаций, указанных в квитанции, соглашение на оказание тех или иных услуг. Соответственно, необходимо выяснить у организации, выставляющей счета в квитанции, то, на каком правовом основании она это делает. Ознакомиться с договором или иным документом, сделать выводы, законен он или нет.

В случае если договор заключен законно, подписан лицом, уполномоченным от лица жителей, но организация не оказывает вам надлежащим образом услуги или вообще их не оказывает, но требует оплату, следует направить в ее адрес претензию.

Специалисты городского управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) сослались на Закон РК «О жилищных отношениях», оговаривающий, что услуги по содержанию общего имущества объекта кондоминиу­ма осуществляются субъектом сервисной деятельности на основании договора, заключаемого с председателем ОСИ или доверенным лицом простого товарищест­ва (ПТ), либо с управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией (УК). И посоветовали в случае выставления счетов на оплату без заключения договоров обращаться в суд.

Впрочем, суд – это долго и хлопотно, хотя не исключаю, что дело может дойти и до суда, уж слишком высок градус эмоционального накала среди горожан. Суммы платы за коммунальные услуги в квитанциях за январь и без того существенно выросли, особенно на тепло и электро­энергию, а тут еще заставляют платить не пойми за что…

Директор ТОО «Ishanyraq» Ерлан Жайлауов, отвечая на вопрос, на каком основании произведено начисление жителям домов, которые с его компанией не зак­лючали договоры, ответил, что это произошло… случайно, по техническим причинам.

– Мы оказываем биллинговые услуги, – пояснил Ерлан Жайлау­ов. – В нашем случае это формирование Единого платежного документа. У нас есть соглашение с «Омега XXI». До ноября в Шымкенте на рынке было две биллинговые компании – мы и они. Наша компания даже имеет в Kaspi свою отдельную вкладку. У нас свои контрагенты, у них – свои. Мы сейчас фильтруем и перепроверяем договоры и с какими домами их нет, убираем начисления с ЕПД. Со следующего месяца не будем уже работать. В ваших домах будет управляющая компания ТОО «Shymcity». Она по закону должна составить договор с домкомом.

Почему мой собеседник решил, что в нашем доме должна быть УК ТОО «Shymcity», я так и не смогла понять. Ведь выбор у горожан есть, и он достаточно широкий.

По сведениям Шымкентского городского акимата, в городе сегодня зарегистрировано семь УК и около двух десятков сервисных компаний. Каждый объект кондоминиума вправе самостоятельно решить, с кем заключить договор.

По информации и. о. руководителя ГАСК Малика Абдинурова, жильцы шымкентских многоэтажек объединились в 1 699 простых товариществ (ПТ) и 154 объединения собственников имущества (ОСИ). Чуть больше чем 600 домов пока не имеют никакой формы управления.

В законе четко прописано, что в домах, которые не выбрали форму управления, жилищная инспекция имеет право на год назначить УК. Малик Абдинуров утверждает, что в городе никто этого не делал, ведь поправки в закон, предусматривающие эту норму, не вступили в законную силу, их утверждение перенес­ли на весну. А значит, в ЕПД не должно быть никакого начис­ления оплаты без заключения договоров.

– Сейчас мы разбираемся, откуда взялись эти счета, – пояс­нил Малик Абдинуров. – Я всем домкомам говорю: если у вас не заключен договор с УК на обслуживание или еще какие-то услуги, то не платите и обращайтесь в суд. И там не только ТОО «Shymcity» значится, но и ТОО «Ishanyraq», действиями которого очень многие возмущены. Я вообще считаю, что переход на новую форму работы должен быть плавным, постепенным. Я даже по этому поводу письмо написал в Комитет по делам строительства, нас там поддержали. Тут спешка ни к чему. Это как с модернизацией. Поначалу программу по восстановлению жилья приняли в штыки, а теперь в очередь выстраиваются.

Реформа ЖХК призвана избавиться от «бесхозных» домов и заставить жителей заботиться не только о своих квадратных метрах, но и общедомовом имуществе. Учитывая, что жилищный фонд стремительно ветшает, это особенно актуально. И одной только программы модернизации недостаточно, чтобы не допустить ухудшения состояния многоэтажек, построенных десятилетия назад и ни разу не знавших капитального ремонта.

Теперь владельцам квартир придется потратиться. Расчет минимального размера расходов на управление домом и содержание общего имущества кондоминиума по Шымкенту утвержден 6 июня 2022 года решением Шымкентского городского маслихата. Не буду утруждать читателя цифрами, отмечу лишь, что расходы на содержание среднего пятиэтажного дома, в котором 60 квартир общей площадью 4 428,2 кв. м, полезной – 4 211,4 кв. м, на год составят 1 379 110 тенге.

Жильцам сообща придется платить за все – от расходов на аренду офиса, оплату труда по ведению бухгалтерского учета и руководства УК до проведения противопожарных мероприятий. При этом 30% от этой суммы предназначено на управление объектом кондоминиума, а оставшиеся 70% пойдут непосредственно на содержание общего имущества.