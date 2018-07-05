​Плацдарм для финансовых технологий

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Гуляим Тулешева

На пленарной сессии форума Astana Finance Days под председательством Премьер-минист­ра РК Бакытжана Сагинтаева обсуждены вопросы развития Международного финансового центра «Астана», использования новых финансовых технологий и защиты инвестиций.

Открывая заседание, Бакытжан Сагинтаев отметил особую значимость МФЦА, ставшего, несомненно, крупнейшим за все годы независимости национальным мегапроектом, который будет выполнять не только классические функции мировых финансовых центров, но также предоставлять услуги по самым перспективным направлениям развития глобальных финансов.

– Мы рассматриваем МФЦА как финтэк-плацдарм для решения задач в области финансовых технологий. Такая работа уже начата в партнерстве с MasterCard и Visa, компаниями Microsoft и Tai Cloud Corp. МФЦА стал участником международного консорциума R3, включающего более 60 крупнейших финансовых институтов, а также Глобальной федерации финтэк-хабов, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Центр может стать эффективной площадкой для внедрения инструментов, механизмов и стандартов «зеленого» финансирования, содействовать развитию рынка исламского финансирования. Уже сейчас на базе МФЦА совместно с АБР и Исламским банком развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. До конца года будет произведена эмиссия государственных исламских ценных бумаг – сукук.

Что еще получат клиенты и участники МФЦА, какие выгоды и возможности? По словам главы Правительства, МФЦА расширяет возможности выхода на перспективные рынки Евразии. Глобальная цепочка финансовых центров, управляющих мировыми денежными потоками, проходит почти через весь земной шар – от Торонто до Сиднея и от Токио до Нью-Йорка. Привлекательны и независимая юрисдикция МФЦА, работающая на принципах английского общего права, правовая и судебная системы, а также налоговые преференции, упрощенный валютный, визовый и трудовой режимы, транспорт­ная доступность.

Органы и участники МФЦА, а также их работники освобож­даются от налоговых выплат на 50 лет. Введен безвизовый режим для граждан 65 стран, в том чис­ле всех государств ОЭСР. Для сотрудников Органов и участников МФЦА и членов их семей действует специальный визовый режим сроком до 5 лет. В ближайшие год-полтора будут поэтапно открыты новые международные рейсы: на Сингапур, Токио, Нью-Йорк и другие.

– Нашим первым крупным шагом станет публичное размещение на Бирже МФЦА акций крупнейших национальных компаний страны. Мы планируем, что на IPO будут выведены гиганты национальной экономики – «Эйр Астана», «Казатомпром», «Казахтелеком», – отметил Премьер-министр. – До конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших структур – «Казах­стан темир жолы», «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «Казпочта», «Тау­кен Самрук», «Казах Эйр».

Прошедший накануне прямой диалог инвесторов с Правительством, общение с партнерами показали высокий инвестиционный интерес к работе в стране. На полях заседания «круглого стола» подписано порядка 30 различных коммерческих документов на общую сумму 4,8 млрд долларов.

– Правительство Казахстана приглашает всех стать участниками МФЦА. Казахстан подтверж­дает свою глобальную открытость и готовность к диалогу с вами, – резюмировал выступление Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь президент группы Исламского банка развития Бандар Хаджар выразил искреннюю признательность казахстанцам за гостеприимство, отметив усилия Президента страны по продвижению исламского финансирования в Казахстане и во всем регионе.

– Я рад, что Казахстан находится среди лидеров исламского финансирования. У страны есть все ключевые возможности для того, чтобы позиционировать себя в качестве соответствующего хаба в регионе, – сказал он.

По словам спикера, использование инструмента сукук может стать вкладом в укреп­ление финансовой, социально-экономической стабильности. Сейчас общее финансирование для Казахстана составляет более 2,4 млрд долларов. Финансирование концентрируется в секторе сельского хозяйства, транспорта, финансов.

Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян поздравил с началом работы МФЦА, отметив впечатляю­щую скорость запуска данного проекта. По его словам, ЕАЭС возлагает большие надежды на работу центра, а все страны союза заинтересованы в общей прогрессивной финансовой юрисдикции.

– Создание центра позволит улучшить подходы к управлению суверенными фондами и облегчить трансферт новейших знаний и технологий, обеспечивая тем самым развитие человеческого капитала. Уверен, что проект в ближайшее время станет мощным драйвером общего финансового рынка, который в соответствии с союзным договором должен быть запущен в 2025 году. Регулятор также будет располагаться в Казах­стане, – сообщил Тигран Саркисян, добавив, что готовится к подписанию меморандум между ЕЭК и МФЦА о сотрудничестве.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал МФЦА самым амбициозным и самым смелым проектом. При этом добавил, что дочерняя компания их банка по кибербезопасности, активно работающая на казахстанском рынке, приняла решение в сентябре открыть свой офис в МФЦА.

Активное сотрудничество между республиками отметил в выс­туплении Президент Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что Казахстан во многих направлениях является лидером.

– Мы очень многое перенимаем у вашей страны, – отметил глава Татарстана.

Прорывным событием назвала открытие международного финансового центра старший вице-президент Группы Всемирного банка Сандра Нгози Окоро Хопкинс. Она считает, что такие ключевые элементы успеха, как верховенство закона, прозрачные юридические нормы, соблюдение прав собственности, наличие сильного механизма разрешения споров в МФЦА имеются, что укреп­ляет уверенность в его успехе.

В ходе пленарной сессии высту­пили также председатель Финансового центра Люксембурга Николас Макель, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов.

После завершения пленарной сессии Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев осмотрел выставку цифровых инициатив AIFC Digital Exhibition, организованную AIFC FinTech Hub. Ее концепция состоит из четырех блоков: цифровые услуги для участников МФЦА, цифровые финансовые услуги для населения, инновации в сфере финансовых услуг, партнеры и резиденты МФЦА.

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