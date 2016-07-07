​Плодотворные встречи в СКО

К. Мусырман и С. Звольский в ходе поездки посетили детский сад на 300 мест и ознакомились со строительством жилого 72-квартирного дома, возводимого в рамках программы «Нұрлы жол». В настоящее время работы по строительству дома подходят к завершению: к объекту подведены инженерные сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и телефонизации, система теплоснабжения, ведутся работы по внутренней отделке. Объект планируется сдать в эксплуатацию в июле. Депутаты дали хорошую оценку строительству, отметив точные сроки реализации.

В свою очередь С. Ахметов и П. Шарапаев вручили партийные билеты 15 новым членам «Нур Отана». Выступая перед новыми партийцами, депутаты отметили, что перед ними ставится общая цель – сделать Казахстан более конкурентоспособным в экономическом и социальном плане. Сегодня, отметил С. Ахметов, для нас важно улучшить благосостояние наших граждан, и при поддержке партии «Нур Отан» мы готовы реа­лизовать наши планы. У партии есть четкая стратегия действий, есть предвыборная программа, которая охватывает все сферы жизни, и всем нуротановцам следует активно подключаться к реализации ее проектов.

Также С. Ахметов и П. Шарапаев побеседовали во Дворце спорта с молодежью и спортсменами, затронув темы развития спортивной инфраструктуры и привлечения молодых людей к занятиям спортом: сегодня от интеллектуального и физического потенциала подрастающего поколения зависит будущее страны.

Затем обе группы депутатов посетили участки ремонтируемых дорог на 946–954 км трассы Жезказган – Петропавловск и 11–8 км трассы «Обход г. Петропавлов­ска». На сегодня работы по ремонту автомобильных дорог завершены наполовину, общая стоимость проекта составляет 5 млрд 150 млн тенге, объекты планируется сдать в марте 2017 года. Депутаты отметили, что работа по ремонту идет в полном соответствии с графиком, планомерно расходуются средства. Также они посетили ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш» и приняли граждан в общественной приемной регио­нального филиа­ла партии.