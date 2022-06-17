Площадка для диалога

Основная задача Национального курултая – поиск и выработка идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации. Создается новая диалоговая платформа, призванная стать важным элементом в выстраивании общественного диалога. Ұлттық құрылтай приходит на смену ранее функционировавшему Национальному совету общественного доверия. Как и НСОД, курултай является консультативно-совещательным органом при Президенте.

В чем отличие Национального курултая от НСОД?

Во-первых, он отличается более расширенным и разнообразным составом участников. В число членов НСОД в основном входили общественные и государственные деятели, эксперты, а состав Национального курултая представлен, помимо вышеназванных лиц, представителями бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека, молодежными лидерами и активистами.

Важно отметить, что в состав Национального курултая вошли также по одному представителю от каждого регионального общественного совета, что должно позволить систематизировать деятельность всех существующих общественных советов в стране. Всего 117 участников, причем, как отмечают организаторы, предусматривается принцип ротации.

Расширенный состав участников позволит предоставить дос­туп к обсуждению и принятию ключевых решений представителям различных сфер и регионов. Чем больше участников представляют те или иные крупные социальные группы, тем выше вероятность, что диалог между государством и обществом станет более эффективным.

Во-вторых, сфокусировано внимание на разных проблемах. Если НСОД главным образом специализировался на выработке рекомендаций по вопросам политического и социально-экономического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшей общественной консолидации на основе общенациональных ценностей. Предполагается также активное взаимодействие Национального курултая с Ассамблеей народа Казахстана, что должно придать его работе еще большую вовлеченность в этот процесс.

Почему поднимаемые на Национальном курултае вопросы, связанные с расширением общественной консолидации, так важны и актуальны?

Прежде всего это будет способствовать развитию активной политической культуры и повышению гражданского самосознания, что в условиях либерализации политической системы имеет особое значение. Новая политическая культура, культура диалога и консенсуса должны формироваться в том числе и через развитие подобных площадок.

В целом Ұлттық құрылтай – это важный элемент в реализации президентской программы политических реформ, а также в продвижении концепции «слышащего государства».