Как рассказала руководитель отдела социальной помощи и работы с инвалидами управления координации занятости и социальных программ области Жетысу Лау­ра Нысанкулова, в этом году в честь празднования 80-летия Победы на оказание единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 3 215 приравненным к ним лицам выделено 393,8 млн тенге. Непосредственно фронтовикам будет выплачено по 5 млн тенге. Вдовам ветеранов войны, повторно не вышедшим замуж, начислят по 100 тыс. тенге, таковых в Жетысу проживает 52. Тыловикам, имеющим награды за самоотверженный труд, также выплатят по 100 тыс. тенге.