По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики

Статьи
3
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Как рассказала руководитель отдела социальной помощи и работы с инвалидами управления координации занятости и социальных программ области Жетысу Лау­ра Нысанкулова, в этом году в честь празднования 80-летия Победы на оказание единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 3 215 приравненным к ним лицам выделено 393,8 млн тенге. Непосредственно фронтовикам будет выплачено по 5 млн тенге. Вдовам ветеранов войны, повторно не вышедшим замуж, начислят по 100 тыс. тенге, таковых в Жетысу проживает 52. Тыловикам, имеющим награды за самоотверженный труд, также выплатят по 100 тыс. тенге.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетысу осталось всего два непосредственных участника Великой Отечественной войны – это уважаемые Толеубай Чектыбаев и Ыскак Хусаинов, обоим за сто лет. В управлении также рассказали, что ветеранам войны и приравненным к ним лицам, включая тружеников тыла, бесплатно предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. На текущий год областным бюджетом на эти расходы запланировано 50 млн тенге, их используют на санаторный отдых 243 пенсионера.

#выплаты #ветераны #День Победы #ВОВ #фронтовики

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
Мост творчества и дружбы
Потребителей приучат к бережливости
Голос великого Абая – в сердцах юных
Халтура или… норма?
Чтобы успешно влиться в общество
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Вместе с ней ушла эпоха
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международн…
Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]