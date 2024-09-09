По делу об отравлении детей в Мангистауской области создана следственная группа

В нее вошли представители департаментов экономических расследований и полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области
Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра, 10 сентября.
Сформированная следственная группа примет конкретные меры по результатам проверки, заверили в акимате.
Также сообщается, что 6 сентября по факту отравления в в школе №8 Мунайлинского района было возбуждено уголовное дело.
«На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу», - говорится в сообщении акимата.
Напомним, что расследование взяли на контроль в правительстве. В стране проверят все школьные столовые на предмет соблюдения санитарных норм.