По делу об отравлении детей в Мангистауской области создана следственная группа

В нее вошли представители департаментов экономических расследований и полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра, 10 сентября.

Сформированная следственная группа примет конкретные меры по результатам проверки, заверили в акимате.

Также сообщается, что 6 сентября по факту отравления в в школе №8 Мунайлинского района было возбуждено уголовное дело.

«На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу», - говорится в сообщении акимата.

Напомним, что расследование взяли на контроль в правительстве. В стране проверят все школьные столовые на предмет соблюдения санитарных норм.