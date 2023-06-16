По древним дорогам Сарыарки

Торжество посвятили 25-летию начала исследования средневекового городища Бозок и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

В мероприятии приняли участие член Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Айгуль Капбарова, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Айна Мусралимова, вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек, директор НИИ археологии им. К. А. Акишева ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Марал Хабдулина, директор Института истории государства КН Министерства науки и высшего образования РК Аяган Буркитбай, ведущие отечественные ученые, археологи и этнологи, представители творческих сою­зов, преподаватели и студенты высших учебных заведений, учителя истории и учащиеся школ и колледжей столицы, представители отдела культуры и развития языков Акмолинской области (Целиноградский район), общественность.

В рамках международной коллаборации музей-заповедник «Бозок» активно взаимодействует с Турецким агентством по сотрудничеству и координации – TİKA по вопросам реализации историко-культурного проекта по созданию музея под открытым небом «Бозок» с целью комплексного воссоздания тюркских древностей.

В юго-восточной части Турции находится город с аналогичным названием Bozok, известный богатой историей и культурой, и университет «Бозок» провинции Йозгат, с которым сотрудничает наш музей-заповедник. В Турции также проходят конные туры по историко-культурным местам. Поэтому директор музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева передала эстафету «От Бозока Казахстана до Бозока Турции» советнику – первому заместителю посла Турции господину Турхану Дильмачу.

Программа этнографического праздника включила представление обряда перехода всаднической культуры – атқа мінгізу с участием конного клуба At-travel. В ходе ритуала атқа мінгізу мальчиков впервые усаживают на коня, тем самым приобщают к культуре всадничества, готовят к воинской, походной жизни.

Игры, ристалища коневодов Евразии имели как ритуальный, так и практический характер. В конных состязаниях юноши закаляли себя и готовились к далеким походам. С этого времени мальчик приобщался к сообщест­ву взрослых, получал первое наставление и благопожелания старших быть достойным всадником. Как следует из исторических источников, этот ритуал играл важную роль в инициации. Согласно традиции, мальчика усаживал на коня очень уважаемый мужчина. После торжественного проезда юного наездника по кругу в сопровождении взрослого всадника другой почетный гость праздника произносил бата – благопожелание, напутствие мальчику и его родителям. Исторические источники утверждают, что и мужчины, и женщины, как у средневековых тюрков, так и у казахов, одинаково блестяще владели навыком управления конем и слыли отличными наездниками. Ребенка сажали верхом на коня и учили им управлять с 3–4 лет. Воспитание наездника имело огромное значение в обрядово-ритуальных практиках всадничества. Оно отличалось гендерным различием. Если девочек обучали навыкам управления и обращения с конем с практической целью, то мальчик должен был не только научиться управлять конем, но и овладеть морально-этическим кодексом всадника, воинским искусством. Становление всадника – это долгий и тернистый путь восхождения воина и героя. Оно растянуто по времени на несколько лет. Каждый этап фиксировался обрядом.

В этот раз двух мальчиков в возрасте шести лет посадили на лошадей уважаемые гости праздника – художники Камиль Муллашев и Калиолла Ахметжан.

На нынешнем празднике показали еще один интересный обряд – қымызмұрындық (биебау) – церемонию угощения весенним кумысом, когда первое молоко бие (кобылы от 3,5 лет) сбивают в кумыс. Сотрудники отдела культуры Целиноградского района объяснили суть этого традиционного обычая, который связан с началом дое­ния кобылиц. Это не только момент единения с близкими, но и ритуал, символизирующий доброе начало, благопожелание увеличения поголовья животных, особенно дойного. На первую пробу кумыса, то есть на қымызмұрындық (пир во время свежего кумыса), специально приглашают и угощают родных, соседей и путников. В хозяйство, где доилась кобылица и где хозяйка умела приготовить вкус­ный кумыс, приезжало много желающих испить его. Казахи кумыс раньше не продавали, а щедро угощали им. Про обычай қымызмұрындық организаторам праздника рассказали в аулах Улытауского и Жанааркинского районов Карагандинской облас­ти, Баянаульского района Павлодарской области, в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, а также Алгинском районе Актюбинской области.

– Такие мероприятия поддерживают связь времен, объединяют людей разных возрастов, показывают огромные воспитательные возможности обрядов и обычаев, дошедших до наших времен, несущих в себе и философское мировосприятие, и народную вековую мудрость, – говорит Сауле Бурбаева. По ее словам, Бозок становится всемирной площадкой для ученых разных стран, символом сохранения культурных ценностей народов. Поэтому коллектив музея искренне признателен Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Таджикистан Хайрулло Ибодзода, президенту Международной Тюркской академии Шахину Мустафаеву, принявшим участие в этнографическом празднике.

Историко-культурное наследие привлекает не только внимание ученых, но и представителей творческой интеллигенции. Писатели, художники и композиторы обращаются к древней истории столицы. Так, на свет появилось произведение председателя Союза композиторов РК Серикжана Абдинурова – «Бозоқ аруы», посвященное женщине-воительнице, обнаруженной в ходе археологических исследований средневекового памятника, а также одноименные работы – картина Камиля Муллашева «Инжу» и произведение отечест­венного писателя Шарбану Бейсеновой «Бозок аруы».

За вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны и в честь 25-летия начала исследования средневекового городища Бозок ведущим ученым Марал Хабдулиной, Буркитбаю Аягану, Виктору Варфоломееву, художникам Камилю Муллашеву, Калиолле Ахметжану, Сембигали Смагулову, композитору Серикжану Абдинурову, писательнице Шарбану Бейсеновой и сотрудникам музея-заповедника «Бозок» от имени министра культуры и спорта Асхата Оралова вручены почетные грамоты.

В ходе праздника был дан старт конной экспедиции «От Бозока до Улытау» по объектам историко-культурного наследия золотоордынского периода.

Конная экспедиция по сакральным местам Казахстана, инициированная конным клубом At-travel, соединит два памятника эпохи средневековья – Бозок и Улытау – и предложит любителям конного туризма данный маршрут. Экспедиция направлена на развитие экологического туризма в Казахстане, обладающего большим потенциалом.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном туристском форуме «Улытау-2019», подчерк­нул, что Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня.

По мнению Главы государства, Улытау является золотой колыбелью казахского народа, свидетелем почитаемой казахстанцами истории.

Конная экспедиция «От Бозока до Улытау» пройдет по сакральным местам Целиноградского района Акмолинской области, Нуринского района Карагандинской области и Улытауского района Улытауской области.