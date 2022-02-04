Общество По фактам распространения недостоверных сведений начаты досудебные расследования – Генпрокуратура

Органами правопорядка в социальных сетях выявляются, так называемые "фейки". В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации. Об этом на брифинге в СЦК предупредил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов.



"В настоящее время по данным фактам начаты 10 досудебных расследований. Личность троих авторов установлена. С санкции суда один из них взят под стражу, двое находятся под домашним арестом. Со своей стороны правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы и ресурсы для обеспечения полного расследования, соблюдения и правильного применения норм закона", - подчеркнул спикер.



"Конечной же целью этих информационных атак является не только дискредитация органов правопорядка, но и расшатывание государственного строя Республики Казахстан. Основная масса, так называемых, фейковых сообщений идёт из-за пределов страны. На сегодня уже установлены 43 аккаунта в социальных сетях, зарегистрированные за рубежом. По всем случаям распространения заведомо ложной информации принимаются меры по привлечению виновных к установленной законами ответственности", – дополнил присутствующий на брифинге начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.



