По главной улице с оркестром

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Дулат Молдабаев

Первый международный музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені», приуроченный
к 25-летию города, стал большим культурным событием для столицы.

фото Министерства обороны РК

В мероприятии, организованном Министерством обороны при поддержке городского акимата, приняли участие воен­ные оркестры вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. Пакис­танская делегация прибыла на фестиваль в качестве наблюдателей.

Яркие впечатления оставил Band Marathon, прошедший в летнем амфитеатре на берегу Ишима. Не менее интерес­ными были выступления на перформанс-шоу, состоявшихся на открытых площадках города. У монумента «Бәйтерек», в Цент­ральном парке и в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» военные оркестры показали дефиле, исполнили музыкальные композиции, песенные и танцевальные номера.

Фестиваль завершился гала-концертом, собравшим более 7 тыс. зрителей. Приветствуя его участников, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков (на фото) выразил надежду, что фестиваль станет традиционным.

– В эти дни наша столица стала центром притяжения культур мира. К нам приехали разные коллективы, талант­ливые музыканты и певцы. Этот фестиваль послужит развитию дружбы, сотрудничества и добрососедских отношений, – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

…Начало театрализованного представления перенесло зрителей в эпоху Казахского ханства. На LED-экране появились символы, имеющие древние корни и магический смысл: щит, шанырак, орнаменты, петроглифы, парящий в небе золотой беркут. Сцена ожила: барабанщики, танцоры в костюмах батыров и в национальной одежде воссоз­давали атмосферу далекого героичес­кого прошлого.

Панорама сменилась дефиле роты почетного караула Службы государственной охраны Республики Казахстан. Военнослужащие привели в восторг публику, когда их строй обрел изображение часов с цифрой 25 и словом «Астана».

Выход казахстанских ор­кест­ров и военных коллективов армий мира зрители встретили овациями. Всех тронул момент в начале, когда девочка в белом платье передала главному военному дирижеру Вооруженных сил Казахстана майору Алмасу Ибрагимову дирижерскую палочку. Приняв ее, маэстро подал знак пяти­стам музыкантам сводного военного оркестра. Прозвучал Государственный гимн Казах­стана в исполнении солиста Центрального ансамб­ля Национального военно-патрио­тического цент­ра Вооруженных сил Дау­рена Толеубаева.

Президентский оркестр Службы государственной охраны исполнил проникновенную лирическую песню «Япырай», которую не случайно называют жемчужиной казахского народного искусства. Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана подарил зрителям произведения Адиля Бестыбаева «Жорға», группы «Алаш» – «Батырлар ұраны» и Ерболата Кудайбергенова – «Мен қазақпын».

Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана запомнился торжествующей барабанной фестой, попурри из известных казахских народных песен и композиций прославленного вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан».

Выступление каждого ор­кест­ра сопровождалось показом на LED-экране развевающегося флага этой страны и ее достопримечательностей.

Тепло принимала публика исполнение оркестром Военного института им. Гейдара Алиева из Азербайджана песен «Синяя вечность» и «Страна огней» из репертуара легендарного Муслима Магомаева. Азербайджанские музыканты также подарили слушателям «Байраг маршы» Гасана Аббасгулиева, «Марш победы» Руфата Ахундзаде и другие произведения.

«Марш Народно-освободительной армии Китая» Чжен Люйчэна – визитная карточка музыкального коллектива из Поднебесной. Публике пришлись по нраву обаяние и виртуозная манера дирижера военного оркестра Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Хан Яньхуэя. Он не только органично управлял музыкантами, но и установил эмоциональный контакт со зрителями. Сор­вала бурные аплодисменты и китайская аккордеонистка, сыгравшая композицию под названием «Скачки» в аранжировке Шу Юнгана. Покорило жителей и гостей столицы вокальное исполнение песен «Девушка из Алишаня» Ли Сюйхао и «Дударай» в аранжировке Го Сыда.

Белоснежные торжественные костюмы, придававшие особенную строгость и выразительность, выделяли музыкантов оркестра Морских сил самообороны Японии «Токио бэнд». На гала-концерте посланцы Страны восходящего солнца представили микс образцов старинной японской военной музыки и современных парадных маршей, которые, безусловно, нашли искренний отклик в сердцах слушателей.

Одетые в небесного цвета рубашки и темно-синие брюки музыканты оркестра Военно-воздушных сил Индии покорили синхронностью движений и самобытной стилистикой исполнения маршевых и классических мелодий. Особый колорит придал выступлению мастеров оркестрового искусства национальный инструмент – парный барабан табла.

Мелодии из репертуара 23-го военного оркестра Западного военного округа Российской Федерации знакомы нашему слушателю. Музыкальный коллектив исполнил «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, знаменитый романс «Дорогой длинною», «Песенку о морском дьяволе» из кинофильма «Человек-амфибия» и многие другие. С особым чувством были восприняты песня «Алия» Сейдоллы Байтерекова и казахская народная мелодия «Камажай».

Выступление военного оркестра Министерства нацио­нальной обороны Турецкой Республики «Мехтеран» стало настоящим открытием для казахстанцев. Музыканты поразили своим неповторимым колоритом, слаженным исполнением. Они словно шагнули в настоящее из XIV века. Красочные кафтаны, необычные головные уборы, старинные дос­пехи и уникальное звучание военных маршей сделали их выступление незабываемым. Турецкие музыканты исполнили «Плевненский марш» Мехмета Али Бея, «Марш Тэкбир и Дженк» Исмаиля Хаккы Бея, «Марш Орду» Али Рызы Бея и «Марш Хюджум».

Восточным колоритом и мощной энергией увлекли зрителей артисты Центрального ансамб­ля песни и танца и Центрального военного оркестра Минис­терства обороны Узбекистана, исполнившие «Tsuna a wakens», «La camisa negra», «Килпиллама», «Delilah», «Summertime», «Хоразимча» и «Go down Moses». По душе пришлась и казахская народная песня «Көк тудың желбірегені».

На этом фестивале участники говорили на одном универсальном языке – языке музыки, которая объединяет и укрепляет взаимопонимание между странами. Международный фестиваль военных оркестров – яркое подтверж­дение тому, что Астана – это центр притяжения и сближения стран, народов и культур.

#Астана #парад #МО РК #оркестр #военный оркестр #Band Marathon

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