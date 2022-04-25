​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»

В Послании 2021 года Глава государства подчеркнул важность развития агломераций и новых стандартов комплексной застройки городов. Сегодня это актуально не только для крупных региональных центров, но и для столицы, где по-прежнему остается нерешенной проблема благоустройства и комплексного развития окраин.

Такая вот периферия

Столица Казахстана с населением более 1 млн жителей, как и прежде, остается одним из главных центров притяжения экономической, культурной, инвестиционной активности. При этом она задает тон и в процессах урбанизации.

Тем не менее и для Нур-Султана характерна проблема дис­пропорционального развития территорий, когда в одной части города в плане инфраструктурной содержательности густо, а в другой, увы, – пусто. Особенно это заметно в сравнении левобережья с его уникальной архитектурой и правобережья, где рядом с благоустроенными территориями соседствуют серые кварталы с жилыми массивами времен ХХ съезда КПСС.

Безусловно, развитие любого населенного пункта – процесс непрерывный, хотя и далеко не однозначный по содержательности и динамике. Тем не менее важно, чтобы это было не только поступательное, но и безупречно качественное развитие. Ведь город – мир, в котором проходят основные годы нашего «коловра­щения» в процессе жизненной активности, включая и пору неминуемой старости.

Как подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан находится в русле устойчивого тренда урбанизации. Крупные города республики должны стать опорой конкурентоспособности в контексте глобальной урбанизации, а областные центры – точками роста регионов.

Поэтому сегодня настало время для разработки проекта закона о развитии агломераций и новых стандартов комплексной застройки городов с соблюдением принципа «люди – к инфраструктуре», а не наоборот.

Между тем до недавнего времени при формировании городской среды не так много внимания уделялось внешнему виду городских пространств, архитектурным особенностям, сознательно и неосознанно воспринимаемому визуальному окружению. Сегодня эта область развития приобретает особый интерес в силу возрастающего интереса населения к культуре и эстетике городских территорий.

Городское пространство – социальный конструкт, формирую­щийся под воздейст­вием текущих культурных процессов в обществе. В соответствии с этим взглядом принято считать, что данное пространство формирует общественные отношения, модели поведения, воздействует на социально-культурные запросы и установки граждан. Жить рядом со свалками или на фоне удручающей панорамы ветхозаветных кварталов и пус­тырей – то еще испытание для людей впечатлительных.

Другое дело, когда живешь в эстетически приглядном, благоустроенном районе с развитой инфраструктурой, красивой архитектурой, зелеными скверами и парками. Словом, пространство вносит существенный вклад в формирование городской идентичности и человеческого «я».

Между тем все, что изложено выше, имеет непосредственное отношение и к городским окраи­нам. Ведь это тоже жизненные пространства со своими особенностями и местными достопримечательностями в виде «лунных локаций» на фоне серой повседневности.

Во всех развитых центрах мира окраины выглядят, как на картинах Шишкина: зелено, камерно и уютно, чего не скажешь о периферийных территориях нашей столицы с частными жилыми массивами и пустырями, до которых все еще не доходят процессы благоустройства и развития.

Как отмечал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, для казахстанской практики градостроительства сегодня актуальны вопросы соблюдения строительных регламентов, если учесть тенденцию последних десятилетий, связанную с хаотичной застройкой городских территорий без учета перспектив их развития и мнений общественности.

Сегодня многие жилые массивы, расположенные на городских окраинах, не обеспечены необходимым количеством школ, поликлиник и детских садов. Проблему власти регулярно обещают решить, но для этих территорий ресурсы явно распределяются по остаточному принципу.

Например, в прежние годы в рамках концепции «Нур-Султан – комфортный город» проводились работы по обустройству нового городского пляжа, «Сиреневого сквера» вдоль моста Сарайшык, пр. Абылай хана, NS Streetlife в парке «Жастар», аллеи перед триатлон-парком, крупной детской игровой площадки вдоль реки Есиль и улицы Актасты. Все эти пространства относятся преимущественно к центральной части правобережья столицы либо они расположены на территории левобережья.

Между тем понятие «городские окраины» довольно расплывчатое. В нее входят и периферийные жилые массивы, и непосредственно местность, примыкающая к ним. На окраинах немало пусты­рей, где повсюду бросаются в глаза горы строительного и бытового мусора. То есть, локации, возникающие перед взорами при слове «пустырь», живописными не назовешь.

Процесс идет, но...

Ранее, еще до начала пандемии, аким столицы Алтай Кульгинов, говоря о планах по развитию населенных пунктов, расположенных на городских окраинах, отмечал, что на этих территориях проживает более 280 тыс. человек, или 25% жителей всего города.

«Проблем у окраин много. Решение наболевших вопросов данных населенных пунктов будет осуществляться поэтапно. Первый блок задач касается развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и дорог, второй – снижения нагрузки на социальные объекты. Третий блок – вопросы благоустройства дворовых территорий, разбивка скверов, парков, строительство игровых и спортивных площадок», – отмечал градоначальник.

При этом он заверил, что в перспективе планы по развитию жилых массивов, сосредоточенных на окраинах города, будут включены отдельным разделом в комплексный План развития столицы.

По данным акимата Нур-Султана, в 2020 году на развитие жилых массивов столичных окраин было выделено 18,7 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 9,8 млрд, местного – 8,9 млрд тенге. На эти средства проведено асфальтирование 133 улиц в 12 жилых массивах общей протяженностью 54,6 км.

Кроме того, обустроено более 20 городских общественных пространств, благоустроено 19 дворовых территорий в жилых массивах микрорайонов Көктал-1, Көктал-2, Агрогородок и Юго-Восток, построены инженерные сети и другие коммуникации и объекты социального назначения.

Но хотя за это время удалось сделать немало в сфере благоустройства жилых и общественных пространств, тем не менее в столице остается немало территорий, требующих улучшения инфраструктурных условий.

Между тем в текущем году на проекты управления строи­тельства города Нур-Султана требуется порядка 20 млрд тенге. Как пояснил по этому поводу начальник управления Арсен Жангасканов, средства пойдут на строительство пожарных депо, жилых домов, проектирование и строительство новых школ, поликлиник и реабилитационных центров на городских окраинах, где наиболее востребованы данные объекты.

По словам ученых, современный человек, будь то сельский житель или городской, постоянно находится в поиске социальной, культурной, национальной, конфессиональной, психологической, гендерной и прочей идентичности, выступающей формой познания самого себя и своего окружения, в том числе через визуальное пространство города. Но если это пространство, которое его окружает, постоянно давит на него своим несовершенством, удручает беспорядком и хаосом, то позитивного отношения к тому, что окружает, у человека явно не будет.

Ведь гармония визуального пространства создает и соответствующий порядок в мироощущении людей, который необходим им для нормальной и плодотворной жизнедеятельности.