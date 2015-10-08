По программе софинансирования Глеб МАЛЫХ

– Совместная реализация проектов с международными финансовыми институтами обеспечивает привлечение внебюджетных инвестиций и проведение необходимых структурных реформ в соответствующих отраслях экономики, – сказал министр национальной экономики РК Ерболат Досаев на открытии конференции.



Он также пояснил, что в текущем году началась подготовка и реализация 26 совместных проектов в сфере строительства автомобильных дорог, объектов тепло- и водоснабжения, переработки твердых бытовых отходов и других объектов инфраструктуры.



Сотрудничество Правительства РК и Европейского банка реконструкции и развития достигло активной фазы в 2014 году, когда было подписано Рамочное соглашение о партнерстве. Министерство национальной экономики РК и ЕБРР взаимодействуют по двум направлениям – поддержка МСБ и модернизация ЖКХ. В 2015–2017 годы Правительством РК совместно с ЕБРР планируется реализовать 16 проектов в системе тепло/водоснабжения и водоотведения. В том числе модернизировать коммунальную инфраструктуру в Кызылорде, Актобе и Шымкенте.

По информации, озвученной директором ЕБРР по Казахстану Джанет Хэкман, сегодня Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает с более чем десятью областями в Казахстане над проектами, которые помогут улучшить качество жизни населения этих регионов.