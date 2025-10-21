В ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве

Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В целом, в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

Ранее Главы государств были проинформированы о проводимой системной работе казахстанских и азербайджанских специалистов по развитию Среднего коридора. Президенты провели переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.