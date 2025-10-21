Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать главу Азербайджана с государственным визитом в Казахстане. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между странами.

«Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в Вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей», – подчеркнул Глава государства.

В ответ Ильхам Алиев сказал, что сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития.

«В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства», – сказал Президент Азербайджана.

Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.