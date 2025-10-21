Глава государства провел переговоры с Президентом Азербайджана

Президент
332
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать главу Азербайджана с государственным визитом в Казахстане. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между странами.

«Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в Вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей», – подчеркнул Глава государства.

В ответ Ильхам Алиев сказал, что сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития.

«В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства», – сказал Президент Азербайджана.

Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. 

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. 

#переговоры #Токаев #Азербайджан #Алиев

Популярное

Все
Партнерство между братскими странами
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
Город растет и становится краше
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Пограничники провели открытый урок
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

В 2024 году транзит нефти через Азербайджан составил почти …
Токаеву и Алиеву презентовали проект «Развитие Среднего кор…
Касым-Жомарт Токаев встретил Ильхама Алиева в Акорде
Токаев наградил главу KIA орденом «Достық» II степени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]