Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство

Президент
334

Под председательством Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

В своем выступлении Глава нашего государства отметил, что данный формат подчеркивает особый характер казахско-азербайджанских отношений.

– Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество. Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение Вашему государственному визиту. Символично, что Ваш визит проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. За эти годы мы наладили активный политический диалог, создали прочную договорно-правовую базу для неуклонного развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. И такая комплексная, последовательная работа всецело поддерживается гражданами двух государств, – сказал Президент Казахстана.

Президент подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу Президента Ильхама Алиева

– Высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с Вашим созидательным, сильным лидерством. Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проявленные Вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений. Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства. Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть всё: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению, – считает Касым-Жомарт Токаев.

На втором заседании Высшего межгосударственного совета также выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

– Радует полное совпадение взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление нашего союзнического взаимодействия, – сказал он.

#Астана #Токаев #Алиев

Популярное

Все
Партнерство между братскими странами
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
Город растет и становится краше
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Пограничники провели открытый урок
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Президент проводил Ильхама Алиева в аэропорту
Глава государства поздравил премьера Японии с избранием на …
Разработки казахстанских компаний показали Токаеву и Алиеву
Астана и Баку намерены нарастить торговый оборот до $1 млрд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]