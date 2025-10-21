Под председательством Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

В своем выступлении Глава нашего государства отметил, что данный формат подчеркивает особый характер казахско-азербайджанских отношений.

– Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество. Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение Вашему государственному визиту. Символично, что Ваш визит проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. За эти годы мы наладили активный политический диалог, создали прочную договорно-правовую базу для неуклонного развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. И такая комплексная, последовательная работа всецело поддерживается гражданами двух государств, – сказал Президент Казахстана.

Президент подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу Президента Ильхама Алиева

– Высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с Вашим созидательным, сильным лидерством. Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проявленные Вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений. Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства. Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть всё: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению, – считает Касым-Жомарт Токаев.

На втором заседании Высшего межгосударственного совета также выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.