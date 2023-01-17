По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети

Общество
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Елена Ульянкина

Из-за некачественного отопления в школах Темиртау отменили занятия.

В понедельник, 16 января, занятий не было в 22 школах и гимназиях Темиртау. И все из-за того, что в учебных заведениях холодно. Температура воздуха в классах не поднимается выше 18 градусов, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Проблема в Темиртауской ТЭЦ-2,
которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». Она недогревает сетевую воду до нужной температуры. На станции работают четыре котла, но их мощности недостаточно. Услугодатель обязался растопить еще один котлоагрегат, заявив, что после этого в домах, школах, больницах и остальных соцобъектах станет теплее, но люди ему не верят. Ведь неделю назад главный энергетик обещал, что 9 января на ТЭЦ-2 запустят все шесть котлов. Но этого не произошло.

– Сейчас в работе ТЭЦ-2 находится четыре энергетических котла. К 19.00 планируется зажжение котла № 1, – заявил тогда главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» Максим Кокоулин. – Также пос­ле планового капремонта растоп­лен котел № 2, который будет включен в работу 10 января. Это позволит стабилизировать подачу теплоносителя до нужных параметров.

В итоге в 35-градусные морозы жители города металлургов мерзли в своих квартирах. Люди писали жалобы в соцсетях, публиковали фотографии пластиковых окон с наледью и ждали потепления.

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По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
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