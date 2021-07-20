По вопросам кормозаготовки

О текущей обстановке и принимаемых мерах по заготовке кормов доложил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, о ситуации в регионах – акимы: Атырауской области – Махамбет Дос­мухамбетов, Кызылординской – Гульшара Абдыкаликова, Мангистауской – Серикбай Трумов, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов, Туркестанской – Умирзак Шукеев, Западно-Казахстанской – Гали Искалиев, об обеспечении аграриев горюче-смазочными материалами – вице-министр энергетики Асет Магауов, о водообеспечении и предоставлении сенокосов на особо охраняемых территориях – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

В целях регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства работает Республиканский оперативный штаб. Определены планы по заготовке кормов в регионах.

На 18 июля заготовлено 10,6 млн тонн сена, или 44% от запланированного объема. Дополнительно будет заготовлено 1,6 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 6 млн тонн концентрированных кормов.

Для организации сенокошения предоставлены территории лесных массивов на площади 255,8 тыс. га. Организованы 6,5 тыс. сенокос­ных бригад, акиматами перераспределено 41,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене. АО «НК «Продкорпорация» профинансировало закуп ячменя и пшеницы 4–5-го класса в объеме 170 тыс. тонн, дополнительно 30 тыс. тонн будут перераспределены за счет внутренних резервов компании.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по проведению системной работы и принятию оперативных решений по обеспечению фермеров кормами в непростой засушливый период, – сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы по кормозаготовке, укреплению межрегионального взаимодействия в вопросах предоставления сенокосов, формированию запасов кормов для нужд регионов, пострадавших от засухи. Кроме того, он поручил взять на особый контроль вопросы реализации кормов для населения по доступной цене. В этих целях указано на необходимость заключения меморандумов с сельхозпроизводителями, мукомольными предприятиями и комбикормовыми заводами.

Положительно отмечен опыт Жамбылской области по организации специальных ярмарок для реализации сена и кормов по доступной цене для населения. Акиматам северных облас­тей дано поручение обеспечить максимальный сбор соломы.

Премьер-министр поручил рассмотреть возможность выделения средств из резерва Правительства для АО «НК «Продкорпорация» на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов поручено обеспечить возможность сенокошения в особо охраняемых природных территориях, Минэнерго совместно с Минсельхозом – дополнительно выделить удешевленные ГСМ на сенокосную кампанию.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» дано поручение обеспечить сниженный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую и Кызыл­ординскую области.